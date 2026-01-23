Un alt politician din AUR se pozează cu cuţitul în faţa unui tort cu simbolurile naţionale ale unei țări: „Este o glumă”

Lidia Vadim Tudor, fiica fostului președinte al PRM Corneliu Vadim Tudor, a postat pe Facebook o fotografie în care apare în timp ce taie un tort în culorile drapelului şi cu stema Ungariei. Lidia Vadim Tudor este deputat AUR. Ea nu face parte din delegaţia de 47 de parlamentari a partidului care se află în aceste zile la Washington, unde George Simion a fost fotografiat când tăia un tort în forma Groenlandei .

În imaginea creată cu inteligenţa artificială, în spatele deputatei este reprezentat un tablou cu premierul Viktor Orban plângând. Decorul cuprinde mai multe steaguri naţionale româneşti.

Lidia Vadim Tudor a scris apoi un comentariu la propria fotografie, explicând că totul e glumă: „Mai trebuie să și zâmbim în viața asta, nu orice gest e un capăt de lume”.

„Am unul cu steagul României, din care tai o felie cu Ţinutul secuiesc! O serveşte (sic!) Orban!”, a fost răspunsul unui utilizator.

„Cu tot respectul, acestea nu sunt glume de făcut, mai ales în contextul actual. Dacă s-ar posta o astfel de glumă din partea vecinilor noștri, oare cum s-ar simți românii? Fiți mai diplomată, ca de glume proaste suntem sătui!”, i-a răspuns apoi o utilizatoare Lidiei Vadim Tudor, în secţiunea de comenarii a postării sale. „Puteți isca un scandal internațional. Incredibil pe cine plătim!”, a fost reacţia altui utilizator.

Au existat însă şi multe comentarii de sprijin sau de apreciere pentru deputata AUR: „Felicitări! O zi frumoasă şi binecuvântată”, a scris un comentator. „Bravo, România Mare”, a scris altul. „Ești foarte frumoasă și foarte deșteaptă la fel ca tăticul tău eu l-aș fi votat pe tatăl tău atunci dacă aveam drept de vot dar nu aveam cum fiind copil mi-a plăcut de inteligența lui și de faptul ca ținea cu țara”, a fost alt comentariu.

Gestul vine după ce, miercuri, preşedintele AUR, George Simion, a fost fotografiat la Washington în timp ce era primul care tăia un tort în forma Groenlandei, cu steagul american, la un eveniment al unor congresmani republicani care au sărbătorit primul an din cel de al doilea mandat al lui Donald Trump. Simion a explicat apoi „aşa-numitul episod al tortului”: „A sugera că politica externă a României s-ar face prin tăierea unui tort este nu doar ridicol, ci dovedește nivelul alarmant de superficialitate și rea-credință al celor care propagă aceste narațiuni”.

El a criticat şi poziţia consilierului prezidenţial pentru securitate naţională şi politică externă, Marius Lazurca, în legătură cu Groenlanda, susţinând că „ipocrizia este evidentă”. Marius Lazurca spusese, într-un interviu la Antena3, că România este „solidară cu ambele poziţii” în privinţa viitorului Groenlandei.

Lidia Vadim-Tudor are 35 de ani şi a fost aleasă, în 2024, deputat din partea partidului AUR. Ea a vorbit mai puţin de 10 minute de la tribuna Camerei Deputaţilor şi a luat cuvântul de 8 ori. Înainte de a fi aleasă în Parlament, ea a fost redactor-şef al revistei „România Mare”, tutore universitar pentru studenţii înscrişi la distanţă la Facultatea de Psihologie de la Universitatea „Spiru Haret” şi consilier local la Primăria Sectorului 5, potrivit CV-ului său.