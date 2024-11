Un apropiat al lui Liam Payne și încă două persoane, inculpate în cazul morții fostului membru One Direction

Trei persoane au fost inculpate în legătură cu moartea fostului membru al trupei One Direction, Liam Payne, în Argentina, fiind acuzate de furnizarea de narcotice şi abandonarea unei persoane, urmată de deces, conform The Guardian, scrie News.ro. Procurorii spun că au pus sub acuzare o persoană apropiată de cântăreţ, un angajat al hotelului şi un suspect de trafic de droguri.

Testele toxicologice au arătat că, la momentul decesului, Payne avea în sânge alcool, cocaină şi un antidepresiv în corpul său, au declarat joi procurorii într-un comunicat.

Fostul membru al trupei One Direction a căzut de la balconul unui hotel, de la etajul al treilea, în cartierul Palermo din Buenos Aires, pe 16 octombrie.

La acel moment, martorii au relatat că au auzit bubuituri şi uşi trântite pe parcursul după-amiezii, urmate de un strigăt puternic. Personalul hotelului a sunat la serviciile de urgenţă pentru a raporta un oaspete „afectat de droguri şi alcool” care „distrugea” o cameră.

Corpul bărbatului de 31 de ani a fost găsit în curtea interioară a hotelului Casa Sur în cursul după-amiezii.

Poliția a declarat decesul la faţa locului, spunând că a suferit o „vătămare foarte gravă” la baza craniului. Corpul de medici legişti a concluzionat ulterior că moartea lui Payne a fost cauzată de „traume multiple” şi „hemoragie internă şi externă” ca urmare a căderii.

Una dintre cele trei persoane acuzate se pare că l-a vizitat în mod regulat pe Payne pe durata şederii sale de două săptămâni în oraş.

Aceasta a fost acuzată de abandonul unei persoane urmat de deces – o infracţiune ce poate atrage o pedeapsă între cinci şi 15 ani de închisoare – şi de facilitarea accesului la narcotice.

A doua persoană, care este un angajat al hotelului, „trebuie să răspundă pentru două livrări dovedite de cocaină”, au spus procurorii. Cea de-a treia persoană este acuzată, de asemenea, de furnizarea de narcotice pe 14 octombrie.

Procurorii au precizat că autorităţile au colectat câteva zeci de mărturii şi au efectuat nouă percheziţii în locuinţe din provincia Buenos Aires, confiscând mai multe dispozitive personale. Au fost analizate, de asemenea, peste 800 de ore de imagini video.

În declaraţia lor, procurorii au exclus posibilitatea sinuciderii, afirmând: „Lipsa reflexului de apărare sau de auto-conservare în timpul căderii, împreună cu alte date relevante privind consumul său, ne permit să concluzionăm că Liam Payne nu era pe deplin conştient sau se afla într-o stare de diminuare sau pierdere vizibilă a conştiinţei în momentul căderii.”

De asemenea, a fost exclusă posibilitatea unei „intervenţii fizice din partea unei terţe persoane”.

Payne, născut în Wolverhampton, Anglia, s-a alăturat trupei One Direction după ce a apărut la emisiunea britanică The X Factor în adolescenţă.

Grupul, care a devenit una dintre cele mai mari trupe de băieţi din toate timpurile, a vândut peste 70 de milioane de discuri la nivel mondial înainte de a intra într-o pauză nedeterminată în 2016.

Payne a vorbit anterior despre luptele sale cu problemele de sănătate mintală, mărturisind că în perioada de maxim succes a trupei a început să consume alcool şi un medicament antiepileptic ca stabilizator de dispoziţie pentru a face faţă stărilor emoţionale extreme prin care trecea.

Tatăl lui Payne, Geoff, a călătorit la Buenos Aires după moartea fiului său, întâlnindu-se cu fanii şi vizitând Cimitirul Britanic, unde rămăşiţele fiului său erau păstrate. La începutul acestei săptămâni, trupul lui Payne a fost repatriat în Marea Britanie.