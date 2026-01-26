Un avion cu opt oameni la bord s-a prăbușit în timpul decolării de pe un aeroport din SUA

Un avion privat s-a prăbușit în flăcări în timp ce decola de pe un aeroport din Maine cu opt persoane la bord, a anunțat autoritatea de reglementare a aviației din SUA, dar soarta și identitatea acestora nu sunt deocamdată cunoscute, transmite Reuters.

Accidentul cu avionul Bombardier Challenger 600 de la Aeroportul Internațional Bangor a avut loc în jurul orei locale 19:45, a precizat Administrația Federală a Aviației (FAA) într-un comunicat, adăugând că va investiga ce s-a întâmplat.

Puține detalii au fost disponibile imediat după incident, dar un oficial guvernamental a declarat pentru Reuters că prăbușirea a fost urmată de un incendiu de amploare a izbucnit un incendiu important după accident.

Conform rapoartelor meteo, înainte de accident începuse să ningă ușor în zona aeroportului, dar autoritățile nu au precizat dacă vremea a fi jucat un rol în ce s-a întâmplat.

O avertizare de furtună de iarnă a fost emisă pentru cea mai mare parte a statului Maine, inclusiv Bangor, al treilea oraș ca mărime din stat.

Avionul sosise în Maine din Texas, a declarat oficialul guvernamental. Compania înregistrată ca proprietar are aceeași adresă în Houston cu Arnold & Itkin, o firmă de avocatură specializată în vătămări corporale.

Înregistrările FAA arată că aeronava a intrat în serviciu în aprilie 2020.

Imagini neconfirmate cu rămășițele aeronavei au fost postate pe rețelele de socializare:

Foto: Fernando Carniel Machado | Dreamstime.com