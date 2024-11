VIDEO Un avion de linie american, lovit de tiruri de arme de foc deasupra Haiti

Un avion de linie al companiei americane Spirit Airlines cu destinaţia Port-au-Prince, capitala Haiti, a fost lovit de tiruri de arme de foc şi redirecţionat spre ţara vecină Republica Dominicană, a anunţat luni compania aeriană, precizând că există un „rănit uşor”, relatează AFP și Agerpres.

Avionul, care decolase din Fort Lauderdale, Florida, a fost redirecţionat spre Santiago, unde o inspecţie „a dezvăluit dovezi de deteriorări ale aparatului compatibile cu tiruri de arme de foc”, a informat compania.

Potrivit Reuters, aceasta a anunţat că un însoţitor de bord a fost rănit.

Cotidianul Miami Herald a relatat că însoţitorul de bord a fost zgâriat de un glonţ. Niciunul dintre pasageri nu a fost rănit.

Toate zborurile de pe şi spre aeroportul Toussaint Louverture din Port-au-Prince au fost suspendate, a mai scris Miami Herald.

Spirit Airlines, companie low cost, deserveşte Haiti, ţară săracă din Caraibe devastată de violenţa bandelor.

NOV 11: Spirit AL Airbus A320N (N966NK, built 2022) was on final approach to rwy 28 at Port-au-Prince(MTPP), Haiti when it was hit by a spurt of gunfire. A crew member was hurt. Flight #NK951 from Ft Lauderdale safely diverted to Santiago(Dominican Rep.). https://t.co/TBuXMAtdF3 pic.twitter.com/6qx8DBCnPK