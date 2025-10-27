Un bancher de top de la Moscova afirmă că Rusia poartă lupta economică greșită: „Nu va exista nimic”

German Gref discută la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin în timpul unei întrevederi pe care aceștia au avut-o în data de 29 iulie 2025, FOTO: Mikhail Metzel / AFP / Profimedia Images

Factorii de decizie din Rusia sunt atât de preocupați de inflație încât pierd din vedere imaginea de ansamblu privind economia, afirmă unul dintre cei mai influenți bancheri ruși, German Gref, citat luni de Business Insider.

„Ne-am concentrat atât de mult în ultima vreme pe combaterea inflației, încât am cam uitat de creșterea economică. Fără creștere economică, nu va exista nimic. Nu vom putea rezolva problemele sociale sau orice altceva”, a declarat zilele trecute German Gref, directorul general al Sberbank, în fața Consiliului de Stat al Rusiei pentru Politici Demografice și de Familie.

„Toată creșterea economică depinde de doi factori: productivitatea muncii și numărul persoanelor angajate”, a spus Gref, care a fost ministrul economiei al Rusiei între 2000 și 2007 iar acum conduce cea mai mare bancă privată din Rusia.

El a avertizat că ambii piloni ai creșterii economice sunt acum în pericol în Rusia.

„În principiu, obiectivul este realizabil dacă începem să folosim activ inteligența artificială, robotica și toate celelalte tehnologii noi, însă acest lucru necesită investiții semnificative și un angajament major față de educație, știință și așa mai departe”, a spus Gref.

Totuși, „acest lucru va fi dificil de realizat având în vedere lipsa de capital și dobânzile ridicate pe care le avem în prezent”, a adăugat el cu o zi înainte ca Banca Centrală a Rusiei să reducă rata-cheie a dobânzii de referință cu 50 de puncte de bază, până la 16,5%.

Bancherul estimează o creștere economică minoră pentru Rusia

Liderii din mediul de afaceri al Rusiei se opun politicii monetare restrictive a Băncii Centrale, susținând că costurile uriașe ale creditelor sufocă împrumuturile și investițiile. Banca și-a apărat poziția, afirmând că dobânzile ridicate sunt necesare pentru a ține sub control inflația, care a fost de aproximativ 6,4% în al treilea trimestru al anului.

Gref a estimat că rata de creștere a PIB-ului Rusiei în următorii doi ani se va menține între 1% și 1,5%, iar creșterea din acest an ar putea scădea până la doar 0,8% – mult sub expansiunea PIB-ului de 4,3% înregistrată anul trecut.

„Trebuie să creștem într-un ritm care să nu fie sub media globală. Asta înseamnă cel puțin 3,2% anual până în 2030”, a spus Gref.

Rusia se confruntă cu o penurie acută de forță de muncă în mai multe sectoare de la începutul războiului din Ucraina, deoarece sute de mii de persoane s-au alăturat armatei și mii de profesioniști au părăsit țara de teamă să nu fie încorporați. Plățile generoase oferite voluntarilor din armată au declanșat, de asemenea, o spirală a creșterii salariilor.

În cadrul aceluiași eveniment, Gref a lansat un apel rar pentru Rusia, îndemnând autoritățile să încurajeze imigrația pentru a rezolva problemele cu forța de muncă, în special în ceea ce privește muncitorii calificați.

Președintele rus Vladimir Putin a făcut din creșterea populației o prioritate națională, numind-o o chestiune de „supraviețuire etnică” și îndemnând femeile să aibă până la opt copii.

Anul trecut, numărul nașterilor în Rusia a scăzut la 1,22 milioane – cel mai mic nivel înregistrat din 1999 încoace -, în timp ce decesele au crescut la 1,82 milioane, conform datelor guvernamentale.