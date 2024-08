Un bărbat din Bistrița a incendiat casa în care se aflau soția și cei trei copii ai săi

Un bărbat de 42 de ani din localitatea bistrițeană Nepos și-a incendiat luni familia. Acest lucru s-a întâmplat în urma unui conflict pe care bărbatul l-a avut cu soția sa. Autoritățile au fost alarmate de copilul de 11 ani al celor doi soți, conform Agerpres.

În urma conflictului pe care l-a avut cu soția sa, bărbatul din Bistrița a aruncat cu benzină în locuința în care se aflau femeia și cei trei copii și i-a dat foc.

Femeia este în stare gravă, cu arsuri pe aproape tot corpul, iar unul dintre copiii care se aflau în încăperea cuprinsă de incendiu a suferit arsuri la picioare.

„Soţia am înţeles că e undeva la 90% cu arsuri şi chiar şi el are arsuri, nu ştiu în ce proporţie. Are şi căile respiratorii afectate. La fetiţă am înţeles că undeva pe picioare (a suferit arsuri), a fost transferată la Bistriţa şi de acolo urmează să fie transferată cu elicopterul la Braşov. Băiatul de 11 ani am înţeles că a sunat la 112″, a declarat șeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Simion Scridon.

Bărbatul este cercetat pentru violență în familie, raportat la tentativa de omor calificat.