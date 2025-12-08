Un bărbat din Buzău, reținut după ce și-a aruncat brățara electronică de monitorizare pe geamul trenului în care se afla. Cum a motivat gestul

Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce, în timp ce se afla într-un tren, și-a demontat brățara electronică de monitorizare, pe care o purta în urma emiterii unui ordin de protecție, și ar fi aruncat-o pe geamul din compartiment.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, oamenii legii au fost sesizați de către dispecer despre faptul că a fost generată o alertă a sistemului informatic de monitorizare electronică, notează Agerpres.

„Din cercetări a reieșit că, la data de 6 decembrie a.c., în timp ce se afla în trenul cu ruta București – Buzău, bărbatul ar fi demontat brățara de monitorizare electronică și ar fi aruncat-o pe geamul trenului, deși ordinul de protecție îi impunea să poarte permanent dispozitivul electronic de supraveghere. În scurt timp, bărbatul a fost depistat în zona Gării Buzău și, pe bază de ordonanță, polițiștii l-au reținut pentru o perioadă de 24 ore, pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție”, a transmis IPJ Buzău.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că bărbatul ar fi aruncat brățara electronică în zona haltei Pietroasele și ar fi motivat gestul în fața autorităților prin faptul că nu se simțea confortabil purtând dispozitivul respectiv.

