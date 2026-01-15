Un bărbat din Caracal a plătit impozit de 13.000 de lei pe o clădire din centrul orașului. Explicația primarului

Primăria Caracal supraimpozitează clădirile neîngrijite pentru al patrulea an consecutiv. Din 2023, 24 de imobile au văzut impozitul majorat cu 500%, spune primarul Ion Doldurea, potrivit Agerpres.

Primarul municipiul Caracal a declarat joi, pentru sursa citată, că una dintre clădirile degradate pentru care a fost aplicat un impozit de cinci ori mai mare este situată chiar în centrul orașului, fiind vorba de fostul restaurant Caracal, imobil cu etaj ce datează de dinainte de Primul Război Mondial. Pentru acest imobil, aflat în categoria clădirilor nerezidențiale, proprietarul a plătit anul acesta un impozit de aproximativ 13.000 de lei după ce în anii 2023, 2024 și 2025 a plătit câte 6.400 de lei iar până în 2022 impozitul era de 1.270 de lei.

Foto: Cristina Matei / Agerpres

„Sunt mai multe astfel de clădiri ce se degradează, sunt vechi, unele chiar de patrimoniu, iar scopul majorării impozitului pentru acestea este de a-i determina pe proprietari să ia măsuri, să le întrețină, să găsească soluții pentru că afectează aspectul orașului și sunt chiar un pericol pentru trecători. Sunt situații, cum e imobilul fostului restaurant Caracal, situat central, o clădire cu etaj foarte frumoasă, dar din păcate se degradează pe zi ce trece, nu mai este funcțională, au început să-i cadă ornamentele, dintr-un balcon crește un pom, e un pericol pentru trecători. Ne-am oferit noi, municipalitatea, să o cumpărăm și o reabilităm, ar fi fost și din mediul privat cineva dispus să o cumpere, dar proprietarul a vrut să o păstreze, susține că vrea să o repare. A plătit și impozitele majorate. Mai avem și pe strada Iancu Jianu câteva clădiri vechi neîngrijite, pentru care s-a aplicat impozit majorat, una este și de patrimoniu, am înțeles de la proprietar că încearcă să o vândă’, a spus Ion Doldurea.

Edilul a precizat că începând din anul 2023, când a intrat în vigoare o hotărâre a Consiliului Local Caracal privind majorarea cu 500% a impozitelor pentru clădirile lăsate neîngrijite, municipalitatea a aplicat 24 de hotărâri pentru impozite pe clădiri mărite de cinci ori.

Foto: Cristina Matei / Agerpres

„În toate aceste 24 de cazuri de impozite pe clădiri majorate pentru că imobilele erau neîngrijite proprietarii au plătit. Au fost și câteva contestații dar până la urmă au plătit. Noi vrem ca până la urmă să găsească soluții să le consolideze, să le întrețină, să nu mai fie un pericol”, a conchis Doldurea.

În municipiul Caracal sunt aproximativ 150 de clădiri vechi de patrimoniu, printre care și unele aflate în proprietatea municipalității și reabilitate, cum sunt muzeul biblioteca, teatrul, Casa Hagiescu – Miriște (Muzeul de etnografie), Casa Memorială Iancu Jianu.