Un bărbat și-a lovit iubita chiar în sediul Poliției, unde fusese adus pentru o dispută cu femeia, în județul Arad

Un bărbat și-a lovit iubita chiar în sediul Poliției, unde fusese adus pentru o dispută cu femeia, în județul Arad
Mașină de poliție, Foto: © Vlad Ispas | Dreamstime.com

Un bărbat s-a ales cu dosar penal pentru violenţă în familie, după ce a lovit-o pe partenera lui chiar în sediul Poliţiei din Chişineu Criş, unde fusese adus de către poliţişti pentru clarificarea unei „disputei locative”. Bărbatul a continuat să-şi agresese concubina şi în timp ce poliţiştii interveneau ca să-l imobilizeze.

Incidentul a avut loc pe 14 noiembrie. Bărbatul a fost dus de poliţişti de la locuinţa sa din satul Nădab la sediul Poliţiei din Chişineu Criş, pentru lămurirea unei dispute privind spaţiul locativ, pe care bărbatul o avea cu concubina sa, au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş.

În momentul în care a intrat în sediul Poliţiei din Chişineu Criş, bărbatul s-a năpustit asupra femeii, lovind-o cu pumnul în faţă şi trăgând-o de păr. Potrivit procurorilor, în timp ce poliţiştii interveneau pentru a-l imobiliza, agresorul a trântit-o pe femeie la pământ. 

Pentru că aceasta nu a dorit să depună plângere prealabilă împotriva partenerului său, poliţiştii s-au sesizat din oficiu pentru violenţă în familie. 

Bărbatul se află în prezent sub control judiciar pentru 60 de zile, măsură dispusă de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş.

Săptămâna trecută, Şeful Poliţiei Române anunţa că, după cazul din Teleorman, când o femeie a fost ucisă pe stradă de soţ în prezenţa copilului lor de trei ani, în condiţiile în care pe numele bărbatului exista un ordin de protecţie, a dispus verificări la nivel naţional cu privire la modul în care sunt gestionate cazurile de violenţă domestică. 

Marți, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că a propus o modificare legislativă care prevede că persoana care încalcă un ordin de protecţie să fie prezentată automat unui procuror care va dispune măsuri.

