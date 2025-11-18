Cei care încalcă un ordin de protecţie vor fi duși automat în fața procurorilor: Ministrul de Interne: Se înlătură orice posibilitate a polițistului de interpretare greşită

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat marți că a propus o modificare legislativă care prevede că persoana care încalcă un ordin de protecţie să fie prezentată automat unui procuror care va dispune măsuri. Măsura anunțată vine în contextul cazurilor grave de violență domestică din ultima perioadă.

„Am semnat un proiect legislativ care va îmbunătăţi Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Proiectul creşte protecţia victimelor violenţei domestice, după analiza recentelor cazuri grave de violenţă domestică care au demonstrat că încă mai sunt breşe în sistemul poliţienesc, dar şi cel judiciar”, a declarat, marţi, ministrul Cătălin Predoiu, citat de News.ro.

Ministrul susține că statisticile oficiale arată că în ultimii ani poliţiştii au salvat nenumărate victime, dar recentele cazuri cu violenţă domestică au arătat că încă mai sunt breşe create de aprecieri subiective greşite privind nivelul de intervenţie şi aplicarea procedurilor.

„Pentru a înlătura aceste breşe şi a elimina orice posibilitate de apreciere subiectivă tolerantă a poliţiştilor şi procurorilor, MAI propune introducere unei reguli noi, care prevede expres şi explicit faptul că poliţiştii care constată încălcarea unui ordin de protecţie sau a unui ordin de protecţie provizoriu au obligaţia legală de a prezenta agresorul procurorului competent, imediat după găsirea acestuia, pentru a analiza şi dispune cu privire la eventuale măsuri preventive. Se înlătură astfel orice posibilitate de interpretare greşită a poliţistului, el va reţine şi prezenta imediat procurorului pe oricine încalcă un ordin provizoriu de protecţie”, a precizat ministrul.

Zeci de cazuri de femicid în România, de la începutul anului

De la începutul anului 2025, au fost confirmate cel puțin 51 de cazuri de femicid, potrivit datelor centralizate de organizațiile pentru drepturile femeilor.

Ultima crimă a avut loc în județul Teleorman, când o tânără mamă de 25 de ani a fost ucisă de soțul ei, pe stradă.

Femeia se despărţise de câteva luni de soțul ei, în vârstă de 42 de ani, şi obţinuse în instanță un ordin de protecţie împotriva lui.

Femeia reclamase că a fost abuzată de soț, iar poliţiştii emiseseră, pe 22 septembrie, un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului. Patru zile mai târziu, în 26 septembrie Judecătoria Turnu Măgurele a emis, la cererea femeii, ordin de protecţie pentru o perioadă de 6 luni.

În aceeași zi de 26 septembrie, femeia a reclamat la Poliție că bărbatul a răpit-o și a violat-o, însă bărbatul a fost lăsat liber.

Luni, șeful Poliţiei Române, Benone Matei, a anunțat că a dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, şase dintre aceştia cu funcţii de conducere.