Un candidat la Primăria Capitalei se retrage din cursă: „Nu validez prin prezența mea abuzuri evidente”

Candidatul partidului PUSL, Liviu Negoiță, a anunțat că nu va mai depune dosarul pentru a se înscrie în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Fostul primar al Sectorulu 3 spune că decizia a fost luată „ca formă de protest față de abuzurile care afectează alegerile parțiale din București”.

Termenul pentru înscrierea candidaturii pentru Primăria Capitalei la Biroul Electoral Municipal expiră luni.

„Atât legislația, cât și năravurile care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democrație. Se aleg primari dintr-un singur tur, cu 20-25% din voturi, complet lipsiți de legitimitate! Alegerile sunt anunțate pe fugă, ca să nu apară surprize care încurcă jocurile partidelor mari, finanțate cu zeci de milioane de euro din bani publici. Birourile secțiilor de vot sunt controlate de aceleași partide. Pe astfel de premise, competiția electorală e deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezența mea abuzuri evidente”, a anunțat Liviu Negoiță, conform unei postări pe Facebook făcute de PUSL.

Conferinţă de presă susţinută de candidatul Partidului Umanist Social Liberal la Primăria Capitalei, Liviu Negoiţă, 6 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Liviu Negoiță și partidul din care face parte transmit că ei susțin alegerea primarilor în două tururi de scrutin; dreptul candidaților de a avea reprezentanți în toate secțiile de vot și obligativitatea dezbaterilor publice între contracandidați.

Cine s-a înscris oficial până acum în cursa pentru Primăria București

Până acum, și-au depus candidaturile pentru Primăria Capitalei Cătălin Drulă (USR); Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli (independent, susținut de o parte dintre parlamentarii plecați din SOS România) și Ciprian Ciucu (PNL).

De luni, 17 noiembrie, când este ultima zi de depunere a candidaturilor, se pot depune contestații. Contestațiile împotriva acceptării sau respingerii unei candidaturi pot fi depuse până în data de 19 noiembrie 2025, iar soluționarea acestora se va face până cel târziu în 20 noiembrie 2025. După această dată, candidaturile rămân definitive, dacă unul sau mai mulți candidați nu decid să se retragă.

Campania electorală va începe în 22 noiembrie 2025 și se va încheia în data de 6 decembrie 2025, ora 7:00. Tipărirea buletinelor de vot se va face pe 2 decembrie 2025.

Votul va începe în data de 7 decembrie 2025 (duminica), de la ora 7:00 și se va încheia în aceeași zi, la ora 21:00.