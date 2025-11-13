VIDEO Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei alături de premierul Ilie Bolojan: „Am prima șansă să câștig”

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și-a depus candidatura joi, de la ora 10:00, la Biroul Electoral Municipal (BEM). Alături de el au fost membri PNL, printre care și Sebastian Burduja, fost candidat al partidului pentru această funcție, și premierul Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu a spus că își dorește un mandat de primar general al Capitalei pentru următorii șase ani și jumătate.

„Mi-am depus candidatura pentru a fi primarul municipului Bucureşti, o fac cu multă încredere. Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele. Vreau ca oraşul nostru să fie bine pus la punct, să-l punem împreună la punct, toate sistemele publice pe care le are, în ceea ce priveşte curăţenia, ordinea, siguranţa, în ceea ce priveşte sistemul de termoficare, transportul public, toate elementele unui oraş”, a declarat, joi, Ciprian Ciucu, citat de News.ro.

El a spus că le propune bucureștenilor „un parteneriat nu doar pentru această jumătate de mandat care a mai rămas”.



„Evident, se vor vedea lucruri în aceşti doi ani şi jumătate, dar, cu siguranţă, lucrurile cu adevărat importante, pentru că e nevoie şi de răbdare câteodată, se vor întâmpla, aşa cum s-a întâmplat şi la sectorul 6, durează doi-trei-patru ani, pentru că e nevoie de licitaţii, de proiectare, de studii, de contractare”, a explicat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu: „Am prima șansă să câștig această cursă electorală”

Actualul primar al Sectorului 6 spune că este „convins” că are prima șansă pentru a câștiga alegerile din 7 decembrie.

„Merg cu foarte multă încredere în această competiţie electorală şi sunt convins că am prima şansă să câştig această cursă electorală şi, aşa cum v-am zis, să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele. Este cea mai mare onoare pe care o pot avea în această viaţă şi nu mi-aş doar nimic mai mult”, a declarat Ciprian Ciucu.

Cel mai recent sondaj realizat de Avangarde pentru Primăria Capitalei arată că Daniel Băluță, de la PSD, se clasează pe primul loc (24%), urmat de Ciprian Ciucu, PNL (21%), apoi Cătălin Drulă, USR (20%) și Anca Alexandrescu, independentă dar susținută de AUR (17%).

Ilie Bolojan: Candidatura lui este „forma noastră de respect pentru bucureșteni”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că are încredere că Ciprian Ciucu poate să „pună la punct” Capitala.



„Sunt aici în semn de respect pentru bucureşteni. Forma noastră de respect este propunerea pe care o facem. Cel mai bun candidat pe care Partidul Naţional Liberal îl putea propune în această competiţie este Ciprian Ciucu. Şi am încredere că prin experienţa pe care şi-a câştigat-o la Primăria Sectorului 6, prin felul în care a schimbat faţa acestui sector, prin ataşamentul pentru Bucureşti, prin modul în care a demonstrat că fondurile publice pot fi administrate cu integritate, are capacitatea necesară să pună la punct Capitala ţării noastre. Succes, Ciprian”, a spus Ilie Bolojan.

Miercuri a fost prima zi în care s-au putut depune candidaturile pentru Primăria București. Până acum, s-au mai înscris oficial în cursă Cătălin Drulă și Alexandru Zidaru (Makaveli).