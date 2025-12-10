Un chirurg de la Spitalul din Rovinari a murit în timp ce consulta un pacient. Medicul avea 48 de ani

Un medic de la Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” din Rovinari a decedat, miercuri, în timp ce consulta un pacient într-un salon, potrivit reprezentanţilor unităţii medicale.

Ovidiu Bogdan Cîrstina era medic chirurg specialist, având vârsta de 48 de ani.

„Domnul doctor era în timpul programului de lucru, consulta un pacient. I s-a făcut rău şi a căzut din picioare. A făcut stop cardiorespirator. Era medic chirurg specialist şi era cunoscut cu antecedente cardiace”, a declarat managerul spitalului din Rovinari, Cosmin Vavură, pentru agenția Agerpres.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, poliţiştii nu au deschis dosar penal în acest caz, având în vedere faptul că medicul era cunoscut cu probleme cardiace.