Un comentariu despre toalete face China să o invite pe secretara de presă a Casei Albe în țară, „ori de câte ori are ocazia”

Beijingul a invitat-o vineri pe Katie Zacharia, noua secretară de presă a Casei Albe, să viziteze „mai des” China după declarațiile ei despre „toaletele inadecvate” din țară pe vremea când ea locuia acolo, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

„O invităm să viziteze China mai des, ori de câte ori are ocazia”, a declarat zâmbind Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, în cadrul unei conferințe de presă.

Katie Zacharia, care a locuit în China la începutul anilor 2010, a declarat într-un interviu difuzat joi că în China nu existau „toalete adecvate” la acea vreme. Ea s-a mutat pentru o perioadă în China deoarece soțul ei, un fost bancher de investiții, acceptase un loc de muncă la momentul respectiv.

AFP notează că noua secretară de presă a Casei Albe s-ar putea deplasa în China în luna noiembrie, alături de președintele Trump pentru un summit internațional.

În vârstă de 41 de ani, ea s-a alăturat recent echipei de la Casa Albă, dar a devenit deja ținta criticilor, fiind acuzată că s-a prezentat drept avocat deși nu a promovat examenul de intrare în barou.

Donald Trump alături de Katie Zacharia, noua sa purtătoare de cuvânt, în fața reporterilor, FOTO: Gripas Yuri, ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Contextul în care purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a ajuns să vorbească despre toaletele din China

Ea a povestit într-un podcast difuzat joi că în 2016, înainte ca Donald Trump să devină președinte, exista convingerea că Statele Unite vor fi depășite de China.

„Ni se spunea tuturor că Hillary (Clinton) va câștiga. Că zilele de glorie ale Americii s-au terminat și China va deveni următoarea mare putere”, i-a spus Zacharia comentatorului conservator Jack Posobiec.

„Îmi amintesc foarte clar. Tocmai mă întorsesem din China și mă gândeam: ‘Cum ar putea China să fie următoarea mare putere? Nici măcar nu au toalete adecvate”, a adăugat ea.

AFP amintește că Donald Trump a vorbit în repetate rânduri despre „relația sa foarte bună” cu președintele chinez Xi Jinping.

La un summit la Washington în septembrie, cei doi lideri au discutat despre inteligența artificială, comerț și acordul nuclear cu Iranul, și au convenit asupra unei noi întâlniri în cursul acestui an.