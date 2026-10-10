Un cunoscut actor de origine mexicană răspunde criticilor după ce a acceptat un rol într-un film despre aplicarea legilor privind imigraţia: „Nu sunt pro-ICE”

Actorul hollywoodian Danny Trejo afirmă vehement că nu susţine ICE (poliţia anti-imigraţie din SUA), după ce a primit critici pentru apariţia sa în filmul controversat al lui Ben Shapiro despre aplicarea legilor privind imigraţia.

„Sunt un mexican mândru care a fost şi va fi întotdeauna un susţinător al comunităţii mele. De asemenea, sunt evident pro-imigranţi. Nu sunt pro-ICE”, a spus Danny Trejo, insistând că își face doar meseria de actor, relatează TMZ.

În primele sale remarci despre filmul „Pawn Shop”, Trejo adaugă: „Ştiu de unde vin şi ştiu dificultăţile noastre”.

Filmul – produs de Daily Wire, compania media de orientare conservatoare fondată de comentatorul politic american Ben Shapiro – urmăreşte un agent federal care se adăposteşte într-o casă de amanet din Minneapolis, în mijlocul tulburărilor legate de aplicarea legilor privind imigraţia.

Shapiro a spus că filmul este pro-ICE, ceea ce îi face pe unii dintre fanii lui Trejo să se întrebe de ce ar accepta rolul, relatează News.ro citând publicația TMZ.

„Sunt actor. Treaba mea este să spun o poveste”

Potrivit unor surse legate de producţie, Danny Trejo îl interpretează pe proprietarul casei de amanet – care a fost în familia sa de generaţii – şi este, de asemenea, un veteran militar.

Harvey Keitel îl interpretează pe un veteran care are ghinion atunci când personajul interpretat de Trejo îl angajează să fie agent de pază la magazin.

TMZ a obţinut anterior o înregistrare video de pe platourile de filmare din Livingston, Montana, care arăta filmarea unei scene care pare să recreeze împuşcătura fatală a lui Renee Good de către ICE în Minneapolis.

O sursă din producţie a afirmat că Danny Trejo le-a spus oamenilor de pe platourile de filmare că a fost atras de rol pentru că este o reprezentare pozitivă a unui personaj latino şi a unui veteran.

Sursele TMZ spun că Trejo a văzut filmul ca pe o reflectare a ceea ce se întâmplă în America chiar acum.

Danny Trejo insistă că nu susţine ICE în viaţa reală: „Sunt actor. Treaba mea este să spun o poveste”.