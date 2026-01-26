Un cunoscut miliardar de pe Wall Street a donat bani familiei lui Alex Pretti, bărbatul împușcat mortal de ICE la Minneapolis într-un nou incident șocant

Bill Ackman (în dreapta, pe rândul din spate), fotografiat la ediția din 2025 a Wimbledon alături de Jamie Dimon, CEO-ul băncii de investiții JPMorgan Chase, FOTO: Angela Weiss / AFP / Profimedia Images

Miliardarul Bill Ackman, un cunoscut investitor de pe Wall Street, a donat 10.000 de dolari pentru o campanie de strângere de fonduri destinată familiei lui Alex Pretti, bărbatul care a fost împușcat mortal de agenți ai ICE în Minneapolis în weekend, relatează The Wall Street Journal, citat de Reuters.

Pagina de GoFundMe care intenționează să sprijine „persoanele dragi” lui Pretti a strâns peste 1 milion de dolari până luni dimineață și a menționat donația lui Ackman.

Firma lui Ackman, Pershing Square, nu a dorit să dea curs unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Pretti este al doilea american împușcat mortal de ofițeri ai ICE luna aceasta în Minneapolis, oraș democrat în care președintele republican Donald Trump a trimis mii de agenți înarmați și mascați într-un efort de expulzare a imigranților ilegali fără precedent.

Trump a declarat pentru The Wall Street Journal într-un interviu publicat duminică că administrația sa „revizuiește totul și va lua o decizie” în legătură cu noul incident mortal, în timp ce oficiali din administrația sa au apărat agenții ICE chiar dacă probe video contrazic versiunea lor a evenimentelor.

Miliardarul a donat anterior bani pentru un agent ICE

Informația privind donația lui Ackman a atras atenția presei din SUA întrucât el a donat anterior 10.000 de dolari către o pagină GoFundMe pentru Jonathan Ross, ofițerul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Good, prima victimă din Minneapolis de luna aceasta.

Miliardarul a declarat la momentul respectiv că intenționa și să sprijine familia lui Good, „dar pagina respectivă era deja închisă deoarece își atinsese obiectivul de strângere de fonduri de 1,5 milioane de dolari”.

„Pur și simplu îmi continuam angajamentul de lungă durată de a ajuta persoanele acuzate de infracțiuni oferindu-le sprijin pentru apărarea lor,” a afirmat Ackman la începutul lunii ianuarie.

În vârstă de 59 de ani, Ackman cunoscut datorită stilului său de investitor activist, fondatorul fondului de investiții Pershing Square fiind renumit totodată pentru pariurile financiare foarte mari, unele extrem de profitabile, altele eșuate spectaculos.

Spre deosebire de numeroși alți miliardari de pe Wall Street, el apare frecvent în presă și pe rețelele sociale, unde comentează nu doar economia, ci și politica și teme culturale sensibile.