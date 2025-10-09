Un deputat liberal cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru „gestul sfidător și ilegal”. „Acest act nu este o simplă provocare”

Deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat că a depus o plângere penală împotriva lui Călin Georgescu și cere înlocuirea controlului judiciar cu arest preventiv, acuzându-l că a făcut din nou salutul legionar, marți, când a ieșit de la o biserică din Buftea.

Liberalul Alexandru Muraru a anunțat joi, printr-un comunicat de presă că a depus o sesizare penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pe numele lui Călin Georgescu prin care a cerut „nu doar investigarea rapidă a noii fapte, ci și sesizarea de urgență a instanței în vederea înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive”.

În comunicat, deputatul PNL susține că Georgescu a făcut salutul legionar, marți, când a mers la o biserică din Buftea, după ce a trecut pe la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar.

„Condamn în cei mai fermi termeni gestul sfidător și ilegal al inculpatului Călin Georgescu, care a executat din nou, public, salutul legionar. Acest act nu este o simplă provocare, ci un atac direct la adresa democrației și a statului de drept din România”, transmite deputatul liberal.

El mai spune despre gestul fostului candidat la alegerile prezidențiale anulate că „nu este o rătăcire, ci o declarație de război simbolică împotriva valorilor noastre democratice”.

Muraru îl acuză pe Călin Georgescu că „își bate joc de justiție, transformând obligațiile controlului judiciar într-o scena pentru manifestări extremiste”.

Georgescu, trimis în judecată pentru șase infracțiuni

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată, pe 16 septembrie anul acesta, pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

În același dosar au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, pentru tentativă de lovitură de stat, alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa.

Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie, având mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare. El a contestat măsura prin care i s-a prelungit controlul judiciar cu încă 60 de zile, însă instanța i-a respins definitiv cererea.

Nu e primul gest controversat al lui Georgescu

De astfel, în luna februarie, când a ieșit de la audieri după ce a fost ridicat din trafic, în primele secunde, Călin Georgescu a făcut cu mâna mulțimii și a dus mâna la inimă, apoi a întins brațul drept. „Noi suntem energia, noi suntem poporul!”, a declarat atunci Georgescu.

În mediul online, gestul său a fost comparat cu salutul nazist, iar imaginile sunt distribuite puternic pe rețelele de socializare.

Istoricul și vicepreședinte al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Mădălin Hodor a reacționat la gestul cu mâna făcut de Georgescu.

„Mi se pare ireal. Discutam mai devreme cu cineva despre gestul lui Georgescu și ne întrebam dacă ni s-a părut. Apoi am revăzut scena completă de câteva ori. Georgescu iese din sediul Parchetului, se îmbrățișează cu doamna Cristela apoi coboară scările. Pare grăbit să plece, mai face cu mâna spre fani. Apoi brusc se răzgândește. I-a spus cineva din anturaj? I-a venit lui ideea? Cert că omul se întoarce din drum, urcă din nou scările și începe să salute fanii. Momentul e bun de exploatat: liderul pare că a ieșit din ghearele Sistemului, a învins din nou. Și ăsta e momentul în care Georgescu face un full Sieg Heil (n.r. salut nazist), ca la carte, cu acoladă, direct de pe treptele Parchetului, Elon Musk style. M-am uitat de zece ori, nu e nici un dubiu”, a scris Hodor pe pagina de Facebook.





