Un „Donnyland” în Donbas. Ideea Ucrainei de a-l îmbuna pe Donald Trump

Negociatorii ucraineni au propus redenumirea acelei porțiuni din Donbas pentru care Rusia încă se luptă drept „Donnyland”, în încercarea de a reintra în grațiile președintelui american Donald Trump, a relatat miercuri The New York Times, citat de agențiile EFE și Agerpres.

Numele, care face aluzie atât la Donbas, cât și la diminutivul de la Donald („Donny”) și evocă totodată și parcul tematic Disneyland, a fost sugerat pentru prima dată în glumă de un negociator ucrainean, potrivit NYT, care a citat patru surse familiarizate cu discuțiile menite să pună capăt războiului din Ucraina.

Însă, în ultimele luni, negociatorii au continuat să folosească numele pentru această regiune din estul Ucrainei, ceea ce arată cum tot mai mulți lideri internaționali apelează la egoul și vanitatea lui Trump pentru a-și proteja interesele, remarcă EFE.

Zona în cauză are aproximativ 80 de kilometri lungime și 64 de kilometri lățime și, potrivit Ucrainei, are aproximativ 190.000 de locuitori, deși alte surse consultate de ziarul american consideră că au mai rămas mai puțin de 100.000 de locuitori, având în vedere proximitatea cu linia frontului și prăbușirea economică din această zonă industrială și minieră.

NEW: Ukraine jokingly suggested naming part of the Donbas “Donnyland” (after Trump) during peace talks.



The goal: Appeal to Trump’s ego and get stronger U.S. support against Russia.



Source: NYT pic.twitter.com/QkspXdfwUH — Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Ucraina insistă că poate apăra acest teritoriu și nu vrea să-l cedeze Rusiei, care controlează deja cea mai mare parte a Donbasului. Totuși, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat în decembrie deschiderea pentru a ajunge la o soluție intermediară, cu crearea unei zone demilitarizate sau de liber schimb în acest teritoriu disputat.

Ideea de zonă demilitarizată „Donnyland” pe teritoriul Ucrainei

Aici intervine conceptul de „Donnyland”: o zonă asupra căreia nici Moscova, nici Kievul nu ar avea control absolut și pe care Trump ar putea-o prezenta ca pe o realizare personală, scrie The New York Times.

Ucraina speră că acest lucru va determina Statele Unite să facă presiuni asupra Rusiei pentru a-și tempera abordarea, deoarece Kremlinul a fost de acord până acum cu crearea unei zone demilitarizate doar dacă aceasta este patrulată de forțele armate sau de poliția rusă – lucru pe care Kievul îl consideră inacceptabil, adaugă ziarul american.

„A conta pe amprenta lui Trump (în denumirea) unei zone economice libere este ceva ce (ucrainenii) probabil văd ca pe un fel de factor de descurajare” pentru a preveni viitoare invazii rusești, a declarat pentru ziar Samuel Charap, analist la Rand Corporation.

Un negociator ucrainean a creat chiar și un steag verde și auriu pentru „Donnyland” și un imn național cu ajutorul ChatGPT, dar nu este clar dacă le-a și arătat părții americane, relatează ziarul.

The New York Times notează că discuția a ridicat și posibilitatea de a numi acordul privind zona demilitarizată „modelul Monaco”, dat fiind că se inspiră din orașul-stat european pentru a descrie microstatul semiautonom care ar urma să fie creat în Donbas.

Acest nume a apărut în proiectele de tratate de pace, în timp ce „Donnyland” a fost menționat doar în discuții, adaugă acesta.

Negocierile de pace privind Ucraina au trecut pe plan secund din cauza războiului din Iran, iar delegația SUA – condusă de ginerele lui Trump, Jared Kushner, și de prietenul și trimisul special al președintelui, Steve Witkoff – așteaptă să se înregistreze progrese în chestiuni cheie înainte de a relua discuțiile, potrivit NYT.