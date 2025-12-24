ULTIMA ORĂ. Zelenski a dezvăluit acordul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei. Ce prevăd cele 20 de puncte ale documentului care poate pune capăt războiului din Ucraina
Proiectul de acord pentru pacea în Ucraina, obținut în urma tratativelor îndelungate dintre Washington și Kiev, conține o concesie majoră acceptată de Kiev, scriu Kyiv Independent și Kyiv Post. Propunerile vor ajunge acum la Moscova – în ultimele zile, Kremlinul a sugerat că negocierile de pace nu au progresat și că unele propuneri nu sunt pe placul Moscovei.
După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit proiectul unui de plan de pace revizuit pentru a pune capăt războiului început de Rusia.
Planul inițial în 28 de puncte, care practic împingea Ucraina spre capitulare, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte.
În plus, a fost elaborat un proiect de garanție de securitate tripartită între Ucraina, SUA și Europa, precum și un acord bilateral de garanție de securitate între Ucraina și SUA.
Un alt document între Kiev și Washington se concentrează pe cooperarea economică și a fost descris ca „foaia de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei”, scrie Kyiv Independent.
O concesie majoră a Kievului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este gata să-și retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk care se află încă sub controlul Kievului și să transforme aceste teritorii într-o zonă demilitarizată, ca parte a unui posibil acord de pace cu Moscova.
Este cea mai importantă concesie în ceea ce privește disputele teritoriale, care au blocat în repetate rânduri negocierile de pace.
Dar propunerea a expus și problemele semnificative care rămân între Ucraina și Rusia.
Oferta lui Zelenski privind o zonă demilitarizată a venit cu o condiție: Rusia ar trebui să-și retragă forțele dintr-o zonă echivalentă din Donetsk. Până în prezent, Kremlinul nu a dat niciun semn că ar fi dispus să accepte altceva decât controlul deplin asupra regiunii.
Concret, Ucraina și SUA nu au finalizat două aspecte majore din planul revizuit, punctele 12 și 14 – controlul asupra centralei nucleare din Zaporojie, ocupată de Rusia, și controlul asupra regiunii Donbas, devastată de război din 2014.
Acordul nu menționează nici aspirațiile Ucrainei de a adera la NATO – Zelenski a dat de înțeles recent că Kievul e gata să renunțe la intenția de a adera, în schimbul unor garanții de securitate puternice.
Mingea e în terenul Moscovei
SUA ar urma să transmită proiectul Moscovei mai târziu, pe 24 decembrie. Deocamdată, Rusia a părut mai degrabă reticentă cu privire la rezultatul negocierilor.
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat marți că nu știe ce a vrut să spună vicepreședintele american JD Vance când a vorbit despre „un progres” în negocierile privind Ucraina.
Potrivit agenției publice de presă ruse Tass, Peskov a pus la îndoială substanța remarcilor lui Vance și a sugerat că problemele diplomatice sensibile nu pot fi rezolvate public.
Câteva zile mai devreme, cel mai important consilier pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat că este convins că șansele de pace în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse propunerilor americane de către europeni și Ucraina, potrivit Interfax și Reuters.
„Nu este o previziune”, a declarat presei consilierul Kremlinului pentru politică externă, Iuri Ușakov.
„Sunt sigur că propunerile pe care europenii și ucrainenii le-au făcut sau încearcă să le facă nu îmbunătățesc în mod sigur documentul și nu îmbunătățesc posibilitatea de a obține o pace pe termen lung.”, a spus el.
Ce urmează dacă Rusia acceptă propunerile
Dacă va fi aprobat, documentul final trebuie semnat de liderii Ucrainei, SUA, Europei și Rusiei. Cei care vor semna un eventual acord din partea europeană nu au fost încă desemnați.
Încetarea focului ar trebui să înceapă imediat după semnarea acordului.
Pentru ca acordul să intre în vigoare, acesta trebuie ratificat de parlamentul ucrainean și/sau susținut de poporul ucrainean într-un referendum care ar putea avea loc în termen de 60 de zile.
Ce prevede acordul în 20 de puncte negociat de SUA și Ucraina:
- Semnatarii afirmă că Ucraina este un stat suveran.
- Documentul constituie un acord de neagresiune complet și incontestabil între Rusia și Ucraina. Va fi instituit un mecanism de monitorizare pentru supravegherea liniei de conflict cu ajutorul unor sisteme de supraveghere fără pilot bazate pe sateliți, care vor asigura detectarea timpurie a încălcărilor.
- Ucraina va primi garanții de securitate.
- Efectivul forțelor armate ale Ucrainei va rămâne la 800.000 de persoane în timp de pace.
- Statele semnatare din SUA, NATO și Europa vor oferi Ucrainei garanții „similare articolului 5”. Se aplică următoarele puncte:
A. Dacă Rusia invadează Ucraina, se va lansa o reacție militară coordonată și se vor reinstaura toate sancțiunile globale împotriva Rusiei.
B. Dacă Ucraina invadează Rusia sau deschide focul asupra teritoriului rus fără provocare, garanțiile de securitate vor fi considerate nule. Dacă Rusia deschide focul asupra Ucrainei, garanțiile de securitate vor intra în vigoare.
C. SUA vor primi compensații pentru furnizarea garanțiilor de securitate. (Această prevedere a fost eliminată.)
D. Acordurile bilaterale de securitate semnate anterior între Ucraina și aproximativ 30 de țări vor rămâne în vigoare.
- Rusia va oficializa poziția sa de neagresiune față de Europa și Ucraina în toate legile și documentele necesare, ratificându-le prin Duma de Stat a Rusiei.
- Ucraina va deveni membră a UE la o dată clar stabilită și va beneficia de acces preferențial pe termen scurt la piața europeană. „În prezent, data aderării Ucrainei este obiectul unei discuții bilaterale între Statele Unite și Ucraina, fără confirmarea europeană pentru moment”, a declarat Zelenski.
- Ucraina va beneficia de un pachet de dezvoltare globală, detaliat într-un acord separat, care acoperă diverse domenii economice:
A. Se va crea un fond de dezvoltare pentru investiții în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială.
B. Statele Unite și companiile americane vor colabora cu Ucraina pentru a investi în comun în restaurarea, modernizarea și exploatarea infrastructurii de gaze a Ucrainei, inclusiv conducte și instalații de stocare.
C. Se vor depune eforturi comune pentru reconstrucția zonelor devastate de război, cu accent pe restaurarea și modernizarea orașelor și cartierelor rezidențiale.
D. Dezvoltarea infrastructurii va fi o prioritate.
E. Extracția mineralelor și a resurselor naturale va fi extinsă.
F. Banca Mondială va furniza un pachet special de finanțare pentru a sprijini accelerarea acestor eforturi.
G. Se va înființa un grup de lucru la nivel înalt, care va include numirea unui expert financiar de renume mondial în calitate de administrator al prosperității, care să supravegheze punerea în aplicare a planului strategic de redresare și prosperitatea viitoare.
- Se vor crea mai multe fonduri pentru a aborda refacerea economiei ucrainene, reconstrucția zonelor și regiunilor afectate și problemele umanitare. Scopul este de a mobiliza 800 de miliarde de dolari, costul estimat al pagubelor cauzate de războiul rus.
- Ucraina va accelera procesul de negociere a unui acord de liber schimb cu SUA.
- Ucraina își reafirmă angajamentul de a rămâne un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.
- Controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie și restaurarea centralei hidroelectrice de la Kakhovka.
(Washingtonul propune ca centrala nucleară de la Zaporojie să fie exploatată în comun de Ucraina, Rusia și SUA, fiecare țară controlând 33%, iar SUA să fie principalul supraveghetor al centralei.
Ucraina se opune controlului rus asupra centralei. Kievul propune ca centrala să fie gestionată de o întreprindere comună formată din SUA și Ucraina, în care 50% din energia electrică generată va fi destinată teritoriilor controlate de Ucraina, iar SUA va determina distribuția celorlalte 50%.
„Considerăm că, pentru ca toate acestea să se realizeze și să funcționeze în condiții de siguranță, centrala nucleară de la Zaporojie, orașul Enerhodar și centrala hidroelectrică de la Kakhovka trebuie să fie demilitarizate, deoarece în prezent acolo se află trupe ruse și se desfășoară război, iar nivelul de securitate necesar nu este asigurat”, a declarat Zelenski.)
- Ucraina și Rusia vor introduce cursuri școlare care promovează înțelegerea și toleranța față de culturi diferite, combat rasismul și prejudecățile. Ucraina va aproba normele UE privind toleranța religioasă și protecția limbilor minoritare.
- Controlul teritoriilor. În regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, linia pozițiilor militare la data semnării va fi recunoscută ca linia de front de facto.
A. Să vor stabili mișcările de trupe necesare pentru a pune capăt războiului și pentru a crea potențiale „zone economice libere”, Rusia retrăgându-și trupele din aceste zone.
B. Rusia trebuie să-și retragă trupele din zonele ocupate din regiunile Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumî și Harkov pentru ca acordul să intre în vigoare.
C. Forțele internaționale vor fi amplasate de-a lungul liniei frontului pentru a monitoriza punerea în aplicare a acordului.
D. Părțile sunt de acord să respecte regulile și obligațiile impuse de Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale ale acestora, inclusiv drepturile universale ale omului.
(Zelenski a explicat că un scenariu posibil este acela în care Rusia își retrage trupele din regiunile Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumî și Harkov.
În regiunile Donețk, Luhansk, Zaporijie și Herson se aplică principiul „menținerii pozițiilor actuale”.
Rusia cere retragerea Ucrainei din întreaga regiune Donețk, în timp ce SUA propune un compromis sub forma unei zone economice libere.
Dacă principiul pozițiilor actuale nu este acceptat, opțiunea zonei economice libere ar fi posibilă numai prin referendum, întregul pachet de acorduri fiind supus votului.
Ce a spus Zelenski: „Ei (SUA) caută o zonă demilitarizată sau o zonă economică liberă, adică un format care ar putea satisface ambele părți. Considerăm că o zonă economică liberă este o opțiune potențială pentru un stat suveran care alege o astfel de cale. Am luptat pentru un singur cuvânt – „potențial”. Credem că astfel de zone economice potențiale pot exista”.
Zelenski a adăugat: „Dacă toate regiunile sunt incluse și dacă rămânem unde suntem, atunci vom ajunge la un acord. De aceea se spune aici „zone potențiale”. Dar dacă nu suntem de acord să „rămânem unde suntem”, există două opțiuni: fie războiul continuă, fie va trebui să se decidă ceva în privința tuturor zonelor economice potențiale.”)
- Rusia și Ucraina se angajează să se abțină de la utilizarea forței pentru a modifica aranjamentele teritoriale și vor rezolva orice dispute prin mijloace diplomatice.
- Rusia nu va împiedica utilizarea de către Ucraina a râului Dnipro și a Mării Negre în scopuri comerciale. Un acord maritim separat va asigura libertatea de navigație și transport, cu demilitarizarea peninsulei Kinburn ocupată de Rusia.
- Înființarea unui comitet umanitar care va asigura următoarele:
A. Schimbul de prizonieri „toți pentru toți”.
B. Toți civilii reținuți, inclusiv copiii și prizonierii politici, vor fi eliberați.
C. Se vor lua măsuri pentru a rezolva problemele și a atenua suferința victimelor conflictului.
- Ucraina trebuie să organizeze alegeri prezidențiale cât mai curând posibil după semnarea acordului.
- Acordul va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare va fi monitorizată de Consiliul pentru Pace, prezidat de Trump. Ucraina, Europa, NATO, Rusia și SUA vor face parte din acest proces. Încălcările vor duce la sancțiuni.
- Încetarea focului va intra în vigoare imediat ce toate părțile vor fi de acord cu acordul.