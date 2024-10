Un expert român, autorul unui studiu despre temele pentru acasă, explică când sunt acestea utile elevilor

Ciclic, apar curente care subestimează rolul temelor, mergând până la atitudinea extremă adoptată de unele țări din lume de a renunța complet la temele pentru acasă în învățământul primar. Este, însă, aceasta o soluție?

Există două curente radical diferite care marchează atitudinea față de teme în România: primul, conservator, care spune că un copil trebuie să muncească mult acasă pentru înțelegerea și aprofundarea materiei care i-a fost predată la școală. Așa, are șanse de a reuși în viață. Al doilea curent, modern, spune că temele pentru acasă, mai ales la clasele I-IV, nu fac decât să le răpească copiilor timpul de joacă/ relaxare, esențial pentru o creștere sănătoasă. „De mai bine de un secol, utilitatea temei pentru acasă este una dintre cele mai dezbătute teme în științele educației”, spune psihologul educațional Dacian Delean. Ciclic, apar curente care subestimează rolul temelor, mergând până la atitudinea extremă adoptată de unele țări din lume de a renunța complet la temele pentru acasă în învățământul primar. Este, însă, aceasta o soluție?

Am stat de vorbă cu Dacian Dolean pentru a înțelege ce fel de teme și în ce cantitate ajută cu adevărat elevii. Psiholog educațional, cu o experiență de peste 20 de ani ca profesor de învățământ primar, gimnazial, liceal și universitar în România și în SUA, este în prezent afiliat Universității Babeș-Bolyai ca director al unui proiect de cercetare care urmărește impactul temelor pentru acasă asupra performanțelor școlare. Este autorul singurului studiu experimental din România publicat la nivel international care testează eficiența temelor pentru acasă.

Studiul, apărut în 2021, este al treilea cel mai vizualizat din toate timpurile în jurnalul științific în care a fost publicat -The Journal of Experimental Education. Anul viitor, profesorul Dolean va publica un nou studiu experimental referitor la efecienta temelor pentru acasă, care conține și un ghid prin care părinții sunt învățați cum să-și ajute copiii la teme. „Pentru a înțelege dacă temele au efect (deci cauzează o schimbare), trebuie să facem studii experimentale, unde copiii primesc teme diferite – și apoi să măsurăm efectul lor. Sunt extrem de puține studii experimentale publicate și nici unul în ultimii 30 de ani, cu exceptia studiului nostru (Dolean & Lervag, 2021). În cadrul acestuia, am demonstrat că un volum moderat (dar nu mare) de teme la Scriere (dar nu la Matematică) poate face o diferență pozitivă în performanța elevilor”.

