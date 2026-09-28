Un film de referință din 2019 a revenit spectaculos în fruntea box office-ului din întreaga lume

Nu se întâmplă prea des ca relansarea în cinematografe a unui film apărut cu ani în urmă să ducă la încasări noi în valoare de zeci de milioane de dolari în întreaga lume, însă „Avengers: Endgame” nu este orice film, după cum arată noile date citate de revista Variety.

Producția Marvel cu supereroi lansată în 2019 a obținut la momentul respectiv încasări totale de peste 2,79 miliarde de dolari, luând lungmetrajului „Avatar” al lui James Cameron coroana pentru filmul cu cele mai mari vânzări de bilete din istoria cinematografiei. „Avatar” a revenit pe prima poziție în 2021, după o relansare în format IMAX și 3D în China.

Propria relansare de vinerea trecută a „Avengers: Endgame” a strâns 86 de milioane de dolari la nivel global, dintre care 26 de milioane de dolari în America de Nord și 60 de milioane de dolari în restul lumii.

Încasările din weekendul recent încheiat au dus încasările totale ale „Endgame” la 2,88 miliarde de dolari, cu doar 39 de milioane de dolari în urma filmului „Avatar” original din 2009.

„Avengers: Endgame Encore”, denumirea oficială dată relansării, a depășit mai multe filme nou lansate și a ajuns pe primul loc atât la box office-ul din America de Nord, piața internă a Hollywood, cât și la cel internațional.

De ce a fost relansat în cinematografe filmul „Avengers: Endgame”

Disney și Marvel au venit din nou în sălile de cinema cu „Endgame” cu dorința de a crește și mai mult interesul pentru noul film „Avengers: Doomsday”, care va avea premiera în decembrie.

Următorul lungmetraj, care reunește aproape fiecare supererou Marvel și îl readuce pe Robert Downey Jr. nu în rolul lui Iron Man, ci în cel al antagonistului Doctor Doom, este așteptat să fie unul dintre cele mai importante filme ale anului.

„Readucerea «Avengers: Endgame» în cinematografe, împreună cu o avanpremieră exclusivă din «Avengers: Doomsday», este o modalitate inteligentă de a le oferi publicului un motiv să revadă filmul pe marele ecran și de a crește entuziasmul pentru ceea ce urmează”, a declarat pentru Variety Paul Dergarabedian, director la compania de consultanță specializată în industria divertismentului Rentrak. „«Avengers: Doomsday» este pregătit pentru unul dintre cele mai mari rezultate din istorie în weekendul de debut”, subliniază el.

Regizat de Anthony și Joe Russo, „Avengers: Doomsday” va fi cel de-al 39-lea film din Universul Cinematografic Marvel (MCU). Acesta reprezintă cea mai de succes franciză cinematografică din istorie, cu încasări totale de 35,07 miliarde de dolari obținute prin toate filmele sale.

Recordul a fost consolidat anul acesta de „Spider-Man: Brand New Day”, „blockbuster”-ul acestei veri, care a vândut bilete în valoare de 2,2 miliarde de dolari.

Noul film al lui Brad Pitt, debut pe podium la box office

În ceea ce privește lansările noi de vinerea trecută, thrillerul Paramount despre supraviețuire în sălbăticie „The Heart of the Beast” a debutat cu încasări de 30,1 milioane de dolari la nivel internațional.

Împreună cu un debut mai modest de 20 de milioane de dolari în America de Nord, care l-a plasat pe poziția a treia a box office-ului, filmul cu Brad Pitt în prim-plan a strâns 50,1 milioane de dolari la nivel global.

Filmul despre care actorul veteran a spus că a fost cel mai solicitant din întreaga sa carieră a avut un buget de producție considerabil, de 82 de milioane de dolari. Prin urmare, „Heart of the Beast” va depinde de menținerea interesului publicului și de rezultatele la box-office-ul internațional pentru a deveni un succes financiar.

Recenziile criticilor de film și recomandările din partea publicului ar trebui să îl ajute măcar parțial. „Heart of the Beast” are o rată a aprobării solidă de 88% pe Rotten Tomatoes din partea criticilor și a obținut calificativul „A-” în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din cinematografele din America de Nord. Totuși, publicul internațional s-a dovedit ceva mai exigent, filmul cu Brad Pitt având o notă mai mică, de 7,3 / 10, pe IMDb.

Pitt interpretează în film un veteran retras din forțele speciale ale SUA care parcurge un traseu brutal pentru a ajunge la loc sigur, după ce el și câinele său de luptă supraviețuiesc unui teribil accident aviatic în sălbăticia din Alaska.

Pe poziția a doua a box office-ului nord-american s-a menținut noul film al francizei horror „Resident Evil”, cu încasări de 23,3 milioane de dolari.