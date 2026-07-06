Un film lansat recent a obținut încasări de peste 500 de ori mai mari decât a costat și a devenit un fenomen neașteptat

„Obsesia”, un film produs pentru doar 750.000 de dolari, își continuă parcursul uimitor la box office, depășind acum borna de încasări de 400 de milioane de dolari la nivel mondial, relatează Variety.

După două luni petrecute în cinematografe, producția independentă de groază, devenită un adevărat fenomen, a generat încasări impresionante de 403 milioane de dolari, dintre care 245 de milioane în America de Nord și 157 de milioane pe piețele internaționale.

Cele mai multe filme rămân fără avânt sau chiar ies complet din cinematografe după opt weekenduri de la lansare, însă „Obsesia”, a continuat să atragă public pe piața internă a Hollywood în minivacanța de 4 iulie, obținând încasări de 5,3 milioane de dolari în America de Nord. A încasat de asemenea alte 12 milioane de dolari în restul lumii.

Variety subliniază că filmul de groază se apropie acum de pragul de încasări de 250 de milioane de dolari în America de Nord. Este un nivel al încasărilor pe care puține producții – fie ele de autor sau nu – reușesc să îl mai atingă în perioada de după pandemie, când mulți spectatori s-au obișnuit să se uite acasă la filme pe platformele de streaming.

În România filmul „Obsesia” a avut premiera în cinematografe în data de 26 iunie, mai târziu decât lansarea în SUA.

Datele site-ului de referință boxofficemojo.com arată că „Obsesia” ocupă în prezent poziția a 7-a în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări în 2026. Spre comparație, noul film „Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, care a avut un buget de producție estimat la 165 de milioane de dolari, ocupă poziția a 9-a în clasament. Acesta a ajuns la încasări de 329 milioane de dolari.

Despre ce este filmul fenomen „Obsesia”

„După ce rupe o crenguță din misterioasa ‘Salcie a unei singure dorințe’ ca să cucerească inima fetei pe care o place, un romantic incurabil obține exact ce și-a dorit. Curând însă descoperă că unele dorințe vin cu un preț sumbru și sinistru”, notează descrierea publicată de Cinemagia pentru filmul „Obsesia”.

Prezentat în premieră la Festivalul Internațional de Film de la Toronto în septembrie 2025, „Obsesia” a avut premiera în cinematografele din America de Nord la mijlocul lunii mai. În weekendul de debut, a vândut bilete în valoare de 17,2 milioane de dolari, o cifră uimitoare pentru un lungmetraj de groază finanțat independent. Bugetul de doar 750.000 de dolari este unul derizoriu după standardele Hollywood.

Ceea ce a atras însă și mai mult atenția a fost că „Obsesia” a obținut în a doua săptămână după lansare încasări de 30,2 milioane de dolari, cu 39% mai mari decât în weekendul de debut. Revista Variety nota atunci că a fost „o creștere practic fără precedent pentru un film care era deja lansat pe scară largă” în America de Nord.

„Este ceva cu adevărat nemaiauzit. Nu știu dacă am mai văzut vreodată un film să aibă o asemenea creștere în al doilea weekend”, declara la momentul respectiv pentru Variety Paul Dergarabedian, șeful departamentului de analiză a tendințelor pieței la Comscore, care urmărește evoluția box office-ului de peste 30 de ani.

Creșterea a fost cu atât mai neobișnuită întrucât este vorba despre un film de groază, un gen notoriu pentru scăderile puternice ale încasărilor după primul weekend.

Într-o altă situație rar întâlnită pentru filmele de groază, atât publicul, cât și specialiștii au fost impresionați de „Obsesia”, după cum arată nota „A-” acordată în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din sălile de cinema nord-americane și rata aprobării de 94% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Curry Barker (stânga), regizorul filmului „Obsesia”, alături de cei doi actori principali al acestuia, FOTO: Media Punch / Alamy / Profimedia

Filmul a fost regizat de un YouTuber

Noul lungmetraj este regizat de Curry Barker, un creator de conținut care a devenit celebru pe YouTube datorită canalului său „that’s a bad idea”. Actorul american Michael Johnston îl joacă pe Bear, romanticul incurabil ce încheie pactul faustian pentru a câștiga inima lui Nikki, interpretată de Inde Navarrette.

Pentru Barker „Obsesia” a marcat debutul său regizoral pentru un film lansat în cinematografe. El s-alăturat astfel unui grup de creatori de pe YouTube care au reușit să obțină succes în circuitul cinematografic mainstream.

În ianuarie, Mark Fischbach (cunoscut drept „Markiplier”) a lansat în Statele Unite filmul de groază „Iron Lung”, care a încasat 50 de milioane de dolari pornind de la un buget de doar 3 milioane de dolari, finanțat integral de YouTuber. Acesta nu a avut deocamdată premiera în România.

În schimb, în cinematografele din România a apărut la sfârșitul mai thrillerul de groază „Backrooms: Fără ieșire”, realizat de Kane Parsons, un alt YouTuber popular, împreună cu studioul A24. Filmul lui Parsons, în vârstă de doar 20 de ani, a ajuns deja la încasări totale de aproape 350 de milioane de dolari, potrivit site-ului de referință boxofficemojo.

„Dacă acești creatori de pe YouTube pot aduce publicul din fața laptopului în sala de cinema, este ceva uriaș. Toată lumea se întreabă: cum pot cinematografele să își mărească publicul? Poate că, în mod ironic, răspunsul este chiar ecranul mic”, a subliniat analistul Paul Dergarabedian în comentarii făcute pentru Variety.





