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Actualitate

Un fost ambasador SUA la București spune că România trebuie să invoce Articolul 4 al NATO după incidentul cu drona din Buzău 

Laurențiu Ungureanu
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Dronele care se îndreaptă spre teritoriul României trebuie doborâte imediat ce sunt depistate de radare, chiar şi înainte de a intra în spaţiul aerian românesc, spune fostul ambasador al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, într-un interviu pentru publicul HotNews. Fostul diplomat crede că „aliații, inclusiv America, trebuie să se unească și să fie pe aceeași undă împotriva acestui imperiu rău”, cum numește el Rusia. 

  • Adrian Zuckerman a fost ambasadorul SUA la București din decembrie 2019 până în ianuarie 2021. El a fost nominalizat de Donald Trump, în primul său mandat. 
  • Un pilot român al unui avion F16 a doborât, vineri, o dronă, în judeţul Buzău, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan. 
  • Este pentru prima dată când militarii români doboară o dronă pe teritoriul ţării. Incidentul vine la aproape două luni după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați.

Adrian Zuckerman crede că NATO poate avea o reacţie mai dură după ce o dronă a fost doborâtă, vineri, în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina, într-o zonă nelocuită. 