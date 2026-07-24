Un fost ambasador SUA la București spune că România trebuie să invoce Articolul 4 al NATO după incidentul cu drona din Buzău 

Adrian Zuckerman crede că NATO poate avea o reacţie mai dură după ce o dronă a fost doborâtă, vineri, în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina, într-o zonă nelocuită.

Dronele care se îndreaptă spre teritoriul României trebuie doborâte imediat ce sunt depistate de radare, chiar şi înainte de a intra în spaţiul aerian românesc, spune fostul ambasador al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, într-un interviu pentru publicul HotNews. Fostul diplomat crede că „aliații, inclusiv America, trebuie să se unească și să fie pe aceeași undă împotriva acestui imperiu rău”, cum numește el Rusia.

Fostul diplomat a explicat, într-un interviu acordat HotNews, că incidentul reprezintă un motiv suficient pentru ca România să fie cea care invocă nevoia de solidaritate a aliaţilor nord-atlantici. Interviul integral va fi publicat în curând pe HotNews.

Zuckerman se referă la Articolul 4 şi la Articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic. Articolul 4 stabilește că statele membre se vor consulta ori de câte ori vreuna dintre ele consideră că sunt amenințate integritatea teritorială, independența politică sau securitatea, iar articolul 5 reprezintă baza apărării colective, stipulând că un atac armat împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor, iar toate statele membre NATO vor ajuta aliatul lovit.

„Asta e o mare greşeală”

„Încape o discuție despre Articolul 5 (din Tratatul Nord-Atlantic) și încape în primul rând, mai firesc, în opinia mea, o discuţie despre Articolul 4, care nu a fost cerut și asta e o mare greșeală. Eu spun că NATO trebuie să aibă o discuție serioasă și se unească împotriva rușilor. Vedem că Putin e un criminal, a atacat Ucraina, omoară copii, femei, bărbați, civili, a răpit un număr enorm de copii ucraineni care au dispărut în Rusia. Numerele mă halucinează uneori. Dar, cum prea bine știm, rușii au amenințat aproape toate țările europene, inclusiv România. Și democrațiile trebuie să se apere”, crede fostul ambasador al SUA în România.

El susţine că „această metodă de apărare nu poate să fie numai militară. Trebuie să fie și împotriva propagandei ruseşti, şi împotriva ameninţărilor cibernetice şi hibride, şi împotriva altor folosite de ruși să distrugă democrațiile europene”.

„Trebuie doborâţi. Altfel, nicio democraţie globală nu o să fie sigură”

Adrian Zuckerman a fost întrebat şi dacă consideră că incidentul de vineri poate fi un motiv pentru ca România să fie cea care solicită consultări în baza Articolului 4 al Tratatului Nord-Atlantic.

„E un motiv real. România a fost atacată astăzi. Pentru că, dacă această dronă nu ar fi fost doborâtă, nu se știe unde ar fi putut să cadă. În Buzău, altundeva în România – şi de data asta ar fi putut chiar să omoare oameni. Așa că, în opinia mea, a fost un atac”, a spus fostul ambasador.

„Au fost amenințări de la Putin și alții împotriva României. Așa că trebuie să fie o consultare. Aliații, inclusiv America, trebuie să se unească și să fie pe aceeași undă împotriva acestui imperiu rău. Putin e un criminal, iar «axa răului» – adică Rusia, China şi Iran – este în viaţă. În opinia mea, trebuie doborâţi. Cât timp funcţionează, nicio democraţie globală nu o să fie sigură, pentru că o să fie sub atacuri din aceste ţări. Cele mai importante valori comune sunt cele democratice, care trebuie să fie salvate, prezervate. Iar asta e mai important decât micile diferențe care există între ţări. E o nevoie comună să ne apărăm”, a mai spus Adrian Zuckerman.

„Aceste drone trebuie să fie doborâte înainte de a intra pe teritoriul românesc”

Fostul ambasador e de părere că Rusia este un agresor pentru mai multe state din Europa, nu doar pentru Ucraina, şi spune că „aceste drone trebuie să fie doborâte înainte de a intra pe teritoriul românesc. Dacă se văd pe radar – înțeleg că sunt greu de văzut, dar există acum radare care le depistează – trebuie doborâte cum sunt văzute dacă merg pe o linie spre România”, crede Adrian Zuckerman.

Drona a fost detectată la ora 09.39, la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina. Ea a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, potrivit MApN. La ora 11.02 drona a fost doborâtă.

Anunțul doborârii dronei a fost făcut de președintele Nicușor Dan, într-o scurtă declarație. „Am avut o dronă în spaţiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e şi motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a spus președintele.

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