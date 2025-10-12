Un fost artist britanic, care ajunsese pe primul loc în topuri, a fost ucis în închisoare de alți doi deținuți

Ian Watkins, solistul trupei Lostprophets, a fost condamnat în 2013 la 29 de ani de închisoare Foto: Profimedia

Solistul trupei Lostprophets, Ian Watkins, a murit după ce a fost atacat, în penitenciarul în care se afla pentru a-și ispăși condamnarea la 29 de ani de închisoare pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor, scrie BBC.

Ian Watkins, care a fost închis în decembrie 2013, a fost atacat de alți doi bărbați, în vârstă de 25 și 43 de ani. Cei doi sunt acum cercetați pentru suspiciunea de omor.

Poliția din West Yorkshire a anunțat că a fost chemată, sâmbătă dimineață, la închisoare, în urma unui apel privind o agresiune gravă asupra unui deținut, care a fost declarat mort la fața locului.

Ian Watkins, în vârstă de 48 de ani, mai fusese atacat în închisoare în august 2023, însă atunci rănile sale nu i-au pus viața în pericol, scrie sursa citată.

De ce a fost condamnat la 29 de ani de detenție

Watkins, în vârstă de 48 de ani, a fost condamnat în decembrie 2013 pentru o serie de abuzuri sexuale asupra minorilor, inclusiv pentru tentativă de viol asupra unui copil.

Totodată, mamele a doi copii abuzați au fost și ele condamnate la 14, respectiv 17 ani de închisoare.

Watkins recunoscuse tentativa de viol și agresiunea sexuală asupra unei minore sub 13 ani, dar pledase nevinovat la acuzația de viol.

El a mai recunoscut, în fața instanței, acuzațiile că plănuia violul, precum și alte agresiuni sexuale asupra minorilor.

Unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din Țara Galilor

Ian Watkins a fost solistul trupei Lostprophets, una dintre cele mai cunoscute trupe din Țara Galilor.

Trupa de rock a vândut milioane de albume în întreaga lume și a lansat cinci albume, dintre care unul a ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie.

Trupa s-a desființat în 2013, imediat după condamnarea lui Ian Watkins.