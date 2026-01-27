Un fost deputat, condamnat cu suspendare pentru mai multe fapte de luare de mită. Verginel Gireadă este la a doua condamnare fără executarea pedepsei

Fostul primar al comunei botoșănene Mihai Eminescu, Verginel Gireadă, care a avut şi un mandat de deputat în 2012-2016, a fost condamnat, marţi, printr-o decizie a Tribunalului Botoşani, la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită în formă continuată, informează Agerpres. În 2012, a mai fost condamnat, tot cu suspendare, pentru abuz în serviciu și fals intelectual.

Instanţa din Botoşani a admis un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între Verginel Gireadă şi procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Fostul primar a primit şi măsura complementară de interzicere a exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de trei ani, de la rămânerea definitivă a sentinţei.

De asemenea, pe parcursul termenului de supraveghere, instanţa l-a obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Botoşani sau Primăriei oraşului Bucecea. Judecătorii au mai dispus confiscarea de la Gireadă a sumei de 1.329.262 lei, indisponibilizată într-un cont bancar.

Șase fapte de luare de mită

Procurorii DNA susţin că, în perioada iulie 2022-martie 2025, la diferite intervale de timp, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu privind facilitarea adjudecării unor contracte de achiziţii publice, privind derularea şi urgentarea aprobării plăţilor aferente unor contracte de lucrări publice, Dumitru-Verginel Gireadă, în calitate de primar, a pretins şi primit pentru sine şi pentru alţii, cu titlu de mită, sume de bani, bunuri şi foloase necuvenite de la administratorul de fapt al societăţii comerciale care executa contractele respective.

Astfel, în perioada septembrie 2022-octombrie 2024, Gireadă ar fi primit, cu titlu de mită, pentru sine şi pentru doi membri ai familiei sale, plata contravalorii unor facturi aferente unor materiale de construcţii, în valoare totală de 1.090.294 lei, necesare construcţiei, amenajării şi renovării unui număr de trei imobile deţinute de acesta şi de membrii familiei sale.

În perioada iulie-august 2022, fostul primar din Mihai Eminescu ar fi primit pentru sine, cu titlu de mită, un autoturism marca Mitsubishi în valoare de 20.084 de euro, pe care l-a remis spre utilizare unei persoane apropiate.

În perioada august-octombrie 2024, acesta ar fi cerut pentru o societate comercială administrată de un membru al familiei sale, aflată în relaţii comerciale cu societatea mituitorului, efectuarea în mod prioritar a unor plăţi.

De asemenea, pe 23 octombrie 2024, Verginel Gireadă ar fi pretins pentru un alt membru al familiei, iar în cursul lunii ianuarie 2025 ar fi primit un folos nepatrimonial reprezentat de încheierea în condiţii avantajoase a unui contract de vânzare-cumpărare aferent unui teren în valoare de 50.000 de euro.

În cursul lunilor octombrie 2024-martie 2025, acesta ar fi pretins şi primit, pentru sine şi pentru altul, respectiv o societate comercială administrată de un membru al familiei sale, suma de 200.000 de lei, prin atestarea prestării în mod fictiv de servicii de excavare şi transport agregate.

În aprilie 2012, înainte de a candida pentru un post de deputat, pe care l-a și obținut la alegerile parlamentare din acel an, Verginel Gireadă a mai fost condamnat pentru fapte comise tot în calitate de primar al comunei Mihai Eminescu la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice și fals intelectual, după ce a modificat un titlu de proprietate.