Un fost fotbalist important de la FCSB analizează situația lui Denis Alibec: „Pare ca o ultimă șansă pentru el”

Fostul atacant Claudiu Keșeru (39 de ani) a vorbit despre situația lui Denis Aliibec (35 de ani), fotbalist care nu a reușit să se impună în primul „11” al celor de la FCSB.

Revenit la gruparea roș-albastră în vara anului 2025, Alibec a jucat în 13 partide, a marcat un singur gol și a livrat două pase decisive. Deși hotărâse împreună cu conducerea clubului că cea mai bună soluție ar fi o despărțire în această iarnă, atacantul nu și-a găsit o altă echipă și va continua la FCSB până în vară, când îi va expira contractul.

Claudiu Keșeru, despre Denis Alibec: „Mereu l-am văzut mai relaxat”

„Ca atacant, când nu știi că ești într-o perioadă bună, trebuie să lucrezi la asta. Pentru mine era o rutină, rămâneam după antrenamente și exersam finalizările. 30-40-50 de șuturi. Când nu-mi intrau, rămâneam și mai mult. Căutam să am încredere în mine. Multă muncă suplimentară.

E și la nivel mental, trebuie să lucrezi. Denis nu a fost niciodată genul de om care să pună o presiune extraordinară pe el, mereu l-am văzut mai relaxat. Spun asta din exterior.

Pare ca o ultimă șansă pentru el și nu este o senzație ușor de gestionat. Pe mine m-ar fi afectat asta, pentru că eu puneam presiune pe mine fără să mai pună alții”, a declarat Keșeru, potrivit digisport.ro.

Claudiu Keșeru a jucat pentru FCSB în 67 de meciuri (2014-2015 și 2021-2022), a marcat 33 de goluri și a pasat decisiv la alte 12 reușite.