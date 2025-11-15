Un fost ministru nu exclude un blat pentru Primăria Capitalei / „Sper să n-aibă o datorie de plătit”

Actualul deputat al PNL și fost ministru în guvernele Orban și Cîțu a declarat că „nu exclude” un blat între PSD şi AUR pentru Primăria Capitalei.

„Oamenii cu care eu am vorbit îmi spun că Ciprian Ciucu este cea mai bună variantă. Cifrele o arată, inclusiv rezultatul voturilor cu care el a ieşit primar (în Sectorul 6 – n.r.)”, a spus Raluca Turcan, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, potrivit News.ro.

Sondajul publicat de Avangarde pe 12 noiembrie, pentru Primăria Capitalei arată că Daniel Băluță, de la PSD, se clasează pe primul loc (24%). El este urmat de Ciprian Ciucu, PNL (21%), apoi Cătălin Drulă, USR (20%) și Anca Alexandrescu, independentă dar susținută de AUR (17%).

„La candidatul PSD mă îngrijorează un pic alt lucru. Sper ca cei de la AUR să n-aibă o datorie de plătit. Pentru că au fost, la un moment dat, sprijiniţi de Marcel Ciolacu, care a şi recunoscut public. Şi să nu-şi susţină, de fapt, cei de la AUR propriul candidat. Ar fi păcat să avem un blat”, a continuat Turcan.

Fostul ministru a fost întrebat dacă se aşteaptă la un blat între PSD şi AUR pentru Primăria Capitalei. Ea a răspuns : „Nu-l exclud. Nu-l exclud”.

Întrebată și dacă Daniel Băluţă e favorit în acest moment pentru fotoliul de primar general, Raluca Turcan a răspuns : „Eu cred că e o competiţie care se duce. Cu cât mai mulţi oameni care locuiesc în Bucureşti vor avea acces la informaţie curată, nedistorsionată, netransformată în manipulare, cu atât şansele lui Ciprian Ciucu cresc”.

Episodul Simonis-Ciolacu

Preşedintele CJ Timiş, Alfred Simonis, şi fostul lider PSD Marcel Ciolacu, au declarat, într-o discuţie publicată la începutul acestui an, că PSD „a dat voturi” pentru George Simion în primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2024.

„Îţi aminteşti când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul 2? Să ştii că toţi i-am dat! Ascultăm şi nu judecăm”, i-a spus Alfred Simonis lui Marcel Ciolacu, într-un podcast publicat de PSD. Ulterior, cei doi au spus că discuţia a fost o glumă.

Nici Marcel Ciolacu, nici George Simion nu au intrat în turul doi.