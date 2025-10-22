Un fost ministru PSD susține că Bolojan „știa că «Legea pensiilor magistraților» va pica la CCR”: „Toată povestea cu reforma și amenințarea cu demisia a fost doar o fentă de imagine!”

Prim-ministrul Ilie Bolojan la o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat miercuri că premierul Ilie Bolojan „a știut că legea nu are cum să treacă de Curtea Constituțională”, întrucât „documentele oficiale de la Ministerul Justiției și de la Consiliul Legislativ i-au semnalat atât absența avizului CSM, cât și viciile de fond ale legii”.

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins luni legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori, adoptată de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament la 1 septembrie.

Într-o postare miercuri pe Facebook, Marius Budăi susține că „domnul prim-ministru Ilie Bolojan știa că «Legea pensiilor magistraților» va pica la CCR”.

„Nu mai poate nega acest lucru! Documentele oficiale de la Ministerul Justiției și de la Consiliul Legislativ i-au semnalat domnului prim-ministru atât absența avizului CSM, cât și viciile de fond ale legii. Deci a știut că legea nu are cum să treacă de Curtea Constituțională! A știut că fondurile din PNRR vor rămâne blocate!”, a declarat social-democratul.

El a spus că premierul „a refuzat propunerea PSD de a se constitui un grup de lucru în Guvern care să vină cu expertiza constituțională astfel încât noua variantă de lege să treacă de CCR”.

„Toată povestea cu reforma și amenințarea cu demisia a fost doar o fentă de imagine!”, a adăugat Marius Budăi.

Fostul ministru PSD al Muncii a citat din punctul de vedere al Ministerului Justiției următorul pasaj: „III. Semnalăm că este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Economic și Social cu privire la acest proiect de lege”.

„De asemenea, domnul prim-ministru a fost informat de Consiliul Legislativ că proiectul de lege nu respectă procedura: «Din documentele atașate prezentului proiect nu rezultă faptul că acesta a fost avizat de CSM», iar conform Legii 305/2020 privind CSM «Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normate ce privesc activitatea autorității judecătorești»”, a conchis Marius Budăi.