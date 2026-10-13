Un fost șef Fox News acuză postul că a ignorat zile întregi scandalul ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle: „Malpraxis jurnalistic”

Fostul vicepreședinte senior al Fox News Digital a criticat public rețeaua pentru că nu a publicat online nicio știre despre scandalul în care este implicată aliata lui Trump. La câteva ore după, Fox News a publicat totuși un articol.

Un fost șef al Fox News și-a acuzat televiziunea unde a lucrat de „malpraxis jurnalistic” pentru că nu a relatat scandalul în care este implicată Kimberly Guilfoyle, o aliată a lui Trump, ambasadoarea SUA în Grecia.

Wall Street Journal (WSJ) a scris săptămâna trecută că Guilfoyle i-a cerut lui Eric Deters, un donator al lui Trump, să îi plătească 100.000 de dolari în contul personal, oferindu-i în schimb acces la înalți oficiali ai administrației.

Anterior, tot WSJ a scris despre legăturile lui Guilfoyle cu un lobbiyst grec și sugestia sa că SUA ar putea schimba guverne în România și Grecia, în contextul eforturilor sale de a promova o serie de afaceri cu energie în estul Europei.

Guilfoyle este o fostă realizatoare a Fox News și fostă logodnică a lui Donald Trump jr., numită la post de președintele Donald Trump.

Fox News și Wall Street Journal sunt ambele deținute de familia Murdoch, fiind totuși entități comerciale diferite.

„Este o alegere conștientă de a ignora o știre importantă”

Într-o postare pe X de duminică, Ken LaCorte, fost vicepreședinte senior al Fox News Digital, a criticat public rețeaua pentru că nu a publicat online nicio știre despre scandal.

I ran https://t.co/JJn1qE7Ra4 for a decade, and this pains me to write. Kimberly Guilfoyle, former Fox employee and (as of today) ambassador to Greece, is in the midst of a serious scandal. If true, she faces not only the likelihood of removal – something she herself acknowledged – but also the distinct possibility of prison. Fox has 0 reporting online about this. The most recent article at Fox mentioning her is dated December 10, 2024 … the day Trump announced her nomination as ambassador. Fox’s sister company – the WSJ – has done a great job leading the reporting on this. The allegations are substantive, sourced, and paint a picture of a U.S. diplomat wallowing like a pig in a trough. The network has served America well, and I have defended it against hyperbolic charges for nearly 30 years. And to be clear, this isn’t a simple "mistake" by Fox. It’s not a biased headline or muddled article. It’s a conscious choice to ignore a major story that has been reported worldwide by every major news outlet. President Trump has spoken about it, as has VP Vance and Marco Rubio. It’s journalistic malpractice. I don’t have knowledge of the details of Fox’s action, yet I doubt that there’s been an order from up top to ignore it. I suspect it’s instead a product of fear and inaction by middle management. Whatever the reason, though, it’s an increasing pattern I’ve seen at the network. To those of you at Fox with any power – from Lachlan on down – know that things like this only harm the company’s reputation. Not among your enemies, who will hate you no matter what, but among your supporters, like me, who get pained when the hyperbolic attacks turn out to be true. — Ken LaCorte (@KenLaCorte) October 11, 2026

„Am condus FoxNews.com timp de un deceniu și îmi este greu să scriu asta. Kimberly Guilfoyle, fostă angajată a Fox și ambasadoare în Grecia, se află în mijlocul unui scandal grav. Dacă acuzațiile sunt adevărate, ea se confruntă nu doar cu probabilitatea demiterii – lucru pe care l-a recunoscut chiar ea -, ci și cu posibilitatea reală de a ajunge la închisoare”, a scris LaCorte.

„Fox nu are nicio știre online despre acest subiect”, a continuat el, menționând că cel mai recent articol de pe FoxNews în care era menționată Guilfoyle datează din 10 decembrie 2024, ziua în care Trump a anunțat numirea ei în funcția de ambasadoare în Grecia.

„Să fim clari, nu este vorba de o simplă «greșeală» din partea Fox”, a continuat el. „Nu este vorba de un titlu tendențios sau de un articol confuz. Este o alegere conștientă de a ignora o știre importantă care a fost relatată la nivel mondial de toate agențiile de știri majore.” „Este malpraxis jurnalistic”, a adăugat LaCorte.

Fox News a publicat ulterior un articol

La mai puțin de patru ore după mesajul lui LaCorte, Fox News a publicat duminică un articol în care relata că „Trump și Rubio iau în considerare emiterea lui Kimberly Guilfoyle” – într-un moment în care subiectul ocupa deja spații ample în presa din SUA, dar și în cea din Europa.

Publicația Variety a observat de asemenea că Fox News abordase subiectul legat de Guilfoyle într-un reportaj difuzat pe 8 octombrie, dar nu l-a relatat online decât după postarea lui LaCorte.

Și Fox News a atras atenția asupra acestei emisiuni, subliniind că postul de televiziune a relatat despre aceste acuzații „cu mult înainte de tweet-ul lui LaCorte”.

Fosta moderatoare Fox News Gretchen Carlson a intervenit și ea după postarea lui LaCorte, susținând într-o postare pe X că orice decizie de a omite știrea din grila de programe a Fox a venit din partea conducerii de la vârf, și nu din partea unor manageri de nivel mediu speriați.

As someone who was also at Fox for more than a decade I can tell you that Fox’s omission of this story from their who rundowns is not middle management fearful — it is 💯 coming from the top. — Gretchen Carlson (@GretchenCarlson) October 12, 2026

„Am lucrat la Fox mai bine de un deceniu și pot să vă spun că decizia de a omite această știre nu a fost una a conducerii de nivel mediu – ci ci a venit 100% de sus”, a spus ea.

O sursă care cunoaște operațiunile editoriale ale Fox News a respins această variantă, declarând pentru site-ul TheWrap că „deciziile editoriale privind publicarea unui articol în mediul digital nu sunt luate la nivelul conducerii rețelei”.

Avertismentul lui LaCorte

LaCorte, care a afirmat că a apărat Fox împotriva unor critici pe care le-a considerat exagerate timp de aproape trei decenii, a avertizat că modul în care rețeaua tratează subiectele sensibile din punct de vedere politic ar putea afecta reputația acesteia în rândul audienței fidele.

„Celor dintre voi de la Fox care dețin vreo putere – de la Lachlan în jos – să știți că astfel de lucruri nu fac decât să dăuneze reputației companiei”, a scris el.

„Nu în rândul dușmanilor voștri, care vă vor urî oricum, ci în rândul susținătorilor voștri, precum mine, care suferim când atacurile hiperbolice se dovedesc a fi adevărate”, a adăugat el.