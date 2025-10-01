„Un guvern condus de oligarhi”. Economistul Joseph Stiglitz lansează critici dure la adresa administrației Trump, după „shutdown”

Economistul american și laureat al Premiului Nobel pentru Științe Economice, Joseph Stiglitz, vorbește cu presa după ce a participat la o dezbatere privind impozitarea persoanelor extrem de bogate, în Adunarea Națională a Franței. Paris, 1 octombrie 2025. FOTO: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Economistul Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel, a atribuit miercuri paralizia bugetară în care au intrat Statele Unite unui „guvern condus de oligarhi, cărora nu le pasă de cei mai săraci”, informează AFP.

„Republicanii au preferat o «închidere«» («shutdown», n.r.) a guvernului în locul accesului la asistență medicală pentru săraci”, a declarat pentru agenția franceză de presă economistul american, prezent miercuri la Paris la o dezbatere în Adunarea Națională cu privire la impozitarea averii celor mai bogați.

SUA au intrat miercuri într-o perioadă de paralizie bugetară, „închidere” ce a dus la înghețarea funcționării unei părți a administrației federale, fără să se întrevadă o soluție imediată în Congres între republicanii lui Donald Trump și opoziția democrată.

„Tot ce cereau democrații era accesul la asistență medicală pentru cei foarte săraci și continuarea Obamacare”, a mai spus Joseph Stiglitz, conform Agerpres.

„Obamacare” este programul de asigurări de sănătate pentru gospodăriile din clasa muncitoare.

Paralizia fiscală „este ceea ce obții atunci când ai un guvern condus de oligarhi cărora nu le pasă de cei mai săraci oameni din societatea ta”, a adăugat economistul, apropiat de tabăra democrată și fost consilier economic al administrației Clinton.

Câteva sute de mii de funcționari publici americani urmau a fi concediați temporar, iar pentru utilizatorii serviciilor publice sunt de așteptat perturbări majore – o situație extrem de nepopulară în Statele Unite, fără precedent în ultimii șapte ani, pentru care cele două principale partide își pasează reciproc responsabilitatea.

Democrații „vor să închidă totul, nu noi”, a afirmat președintele Donald Trump marți după-amiază.