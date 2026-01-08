VIDEO Un hotel de cinci stele din Iași a fost evacuat după o amenințare cu bombă. „Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstrație”

O intervenție de amploare a forțelor de ordine a avut loc joi la hotelul Pleiada din muncipiul Iași după o amenințare cu bombă primită pe adresa de mail a unității de cazare, potrivit Ziarul de Iași. Aproximativ 50 de persoane care erau cazate la hotel au fost evacuate, alături de personal. Amenințarea s-a dovedit a fi falsă.

Mesajul, primit joi, în jurul orei 11.00, pe adresa de rezervări a hotelului, susținea că ameninţarea are un „termen de expirare de 48 de ore” și că este vorba de „un dispozitiv exploziv improvisat de putere semnificativă”.

„În cadrul unuia dintre hotelurile dumneavoastră din lasi, am plasat un dispozitiv exploziv improvisat de putere semnificativă. Acesta este activ şi va fi detonat. Mecanism: activare prin intermediul unui dispozitiv mobil. Orice tentativă de localizare sau dezactivare prin scanare poate declanşa detonarea imediată. Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstrație. Vă vom urmări răspunsul. Vrem să vedem panică. Vrem să vedem evacuarea completă a oaspeţilor şi a personalului. Vrem să vedem poliţia şi unitățile speciale încercuind clădirea. Fiecare minut de întârziere vă aduce mai aproape de momentul în care veți privi la ştiri la ruinele stabilimentului dumneavoastră”, este mesajul de amenințare trimis pe mail.

Intervenție în forță a poliției și jandarmeriei

La momentul amenințării, în interiorul hotelului se aflau cazate 50 de persoane. Ele au fost evacuate, precum şi personalul hotelului, a declarat managerul general al hotelului, Dora Morhan, citată de Agerpres.

Zona a fost împânzită imediat de polițiști și jandarmi, alături de o echipă de la brigada antiteroristă. Forțele de ordine au verificat întregul hotel, iar după cercetări s-a dovedit că amenințarea a fost falsă. În continuare, autoritățile îl caută pe autor.

„La data de 8 ianuarie a.c., polițiștii Secției nr. 5 Poliție Iași au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că pe o adresă de e-mail a unei unități de cazare, din municipiul Iași, a fost primit un mesaj în care era specificat faptul că în incinta unității se află o bombă.

La fața locului s-au deplasat mai multe forțe de ordine, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că nu se confirmă existența unei bombe în incinta unității de cazare, cercetările fiind continuate în vederea identificării expeditorului e-mail-ului și dispunerii măsurilor legale în consecință”, a transmis IPJ Iași.