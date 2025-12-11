Un membru CSM s-a trezit cu o surpriză când a spus că magistrații care vorbesc în aceste zile „au probleme disciplinare”

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a spus despre colegii săi care apar în documentarul Recorder că sunt „Foști magistrați cu un istoric disciplinar limpede, consacrat definitiv de sancțiuni”. Judecătorul Liviu Cîrneciu de la Tribunalul Covasna este unul dintre cei 200 de magistrați care au inițiat joi o listă în care spun că „adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”. Cîrneciu a intrat într-un dialog joi pe Facebook cu Ene.

„CSM are obligația de a apăra independența tuturor magistraților, inclusiv a celor care denunță nereguli în interiorul sistemului, nu de a-i discredita”, i-a scris judecătorul Liviu Cârneciu colegului său judecătorul Alin Ene, din CSM.

Judecătorul Alin Ene, membru în CSM, a publicat joi o postare pe Facebook în care spune că în ultima vreme în spațiul public asistăm la o „narațiune simplistă și agresivă” de a face justiția să pară „capturată, abuzivă, controlată din interior”. În mesajul său, membrul CSM spune că cei care au ieșit public să vorbească despre problemele din justiție sunt magistrați sancționați în trecut din motive disciplinare.

Membrul CSM acuză, printre altele, și lipsa de dovezi din documentarul Recorder. El spune că scopul materialului este „manipularea emoției publice”.

„Afirmați că nu există probe, deși nici măcar nu a fost inițiat cadrul în care aceste probe ar putea fi identificate”

În secțiunea de comentarii a postării, judecătorul de la Tribunalul Covasna Liviu Cîrneciu îi transmite lui Alin Ene că este „profund revoltat de mesajul dvs., cât și de poziționarea Consiliului Superior al Magistraturii”. Judecătorul Cîrneciu este unul dintre cei 200 de magistrați care joi seara au inițiat o listă publică de protest contra situației din justiția românească.

„Noi, magistrații, avem același drept ca orice alt cetățean să știm dacă informațiile prezentate în această investigație sunt adevărate sau nu. Nu invocați susținerea întregului corp profesional, ori cel puțin a președinților instanțelor, pentru că aceasta nu există pe această temă. Dezavuarea în bloc a tuturor acuzațiilor, fără o verificare concretă, echivalează cu o antepronunțare. Afirmați că nu există probe, deși nici măcar nu a fost inițiat cadrul în care aceste probe ar putea fi identificate, verificate sau infirmate”, i-a transmis judecătorul lui Ene.

Liviu Cîrneciu spune că mesajul lui Ene nu răspunde la niciuna dintre acuzațiile din documentarul Recorder: „Doar încearcă să mute discuția pe terenul unei presupuse campanii coordonate împotriva justiției”.

„În material apar magistrați, unii încă în funcție, alții pensionați, care descriu proceduri, situații și persoane precise din interiorul sistemului (DNA, CSM, CAB, ÎCCJ). A reduce toate aceste relatări la „emoție servită pe tavă”, „narațiune simplistă” sau „frustrări izolate” înseamnă, practic, descalificarea din start a oricărui magistrat care are curajul să își exprime îngrijorarea”, susține Cîrneciu.

„CSM are obligația de a apăra independența tuturor magistraților”

Judecătorul din Covasna spune că simplul fapt că există critici formulate de foști magistrați care au avut și abateri disciplinare „nu anulează nici relevanța, nici gravitatea informațiilor prezentate aceștia sau de ceilalți”.

„O investigație jurnalistică nu devine automat o formă de presiune coordonată doar pentru că este publicată într-un moment sensibil. De fiecare dată când sunt semnalate posibile nereguli de către un magistrat, inclusiv prin intermediul presei, reacția firească nu este dezavuarea publică a celui care le semnalează, ci declanșarea procedurilor legale de verificare de către Inspecția Judiciară, urmate, la final, de o poziție a CSM întemeiată pe rezultatul acestor verificări. CSM are obligația de a apăra independența tuturor magistraților, inclusiv a celor care denunță nereguli în interiorul sistemului, nu de a-i discredita”, îi transmite judecătorul membrului CSM Alin Ene.

El consideră că răspunsul adecvat al CSM nu ar trebui să fie atacarea presei și a magistraților care vorbesc despre nereguli, ci verificarea punctuală a faptelor, pentru a descoperi ce este adevărat, ce ar trebui clarificat public și ce măsuri ar trebui luate.

„Menționez că, până în prezent, nu am fost sancționat disciplinar”, își încheie Cîrneciu mesajul.

200 de magistrați au pornit o inițiativă

„Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”, este mesajul transmis joi seară de 178 de judecători și procurori, majoritatea activi, o mică parte dintre ei pensionari.

Magistrații se declară solidari cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder și cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care joi, în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel București, în fața superiorilor săi a luat cuvântul și și-a susținut colegii care au vorbit în documentarul Recorder.

În mesajul lor, publicat pe rețelele de socializare, judecătorii și procurorii spun că „tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”.