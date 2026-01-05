Un judecător veteran de 92 de ani va prezida procesul lui Nicolas Maduro. Cine este Alvin Hellerstein, omul care în trecut a luat decizii împotriva lui Trump

Alvin K. Hellerstein a fost numit judecător federal în New York în 1998 de către președintele american de atunci, Bill Clinton, un democrat, scriu NPR și Der Spiegel.

Liderul venezuelean Nicolas Maduro urmează să apară luni în fața curții federale din Manhattan pentru a răspunde acuzațiilor de narcoterorism, la câteva zile după ce a fost capturat de armata americană.

Judecătorul federal Alvin K. Hellerstein este omul desemnat să se ocupe de acest caz, scrie National Public Radio din SUA.

Numit judecător în 1998, Hellerstein a activat mai bine de un sfert de secol la tribunalul din Manhattan, considerat drept cea mai puternică procuratură federală din Statele Unite.

În ciuda vârstei sale, el continuă să judece cazuri importante de natură penală, legate de terorism și de securitatea națională.

Decizii luate împotriva lui Trump și a administrației sale

Hellerstein este considerat un jurist respectat, scrie revista germană Der Spiegel.

El a fost numit judecător federal în New York în 1998 de către președintele american de atunci, Bill Clinton, un democrat.

În trecut, cazuri sensibile din punct de vedere politic au ajuns în repetate rânduri în mâna sa.

El s-a ocupat de plățile compensatorii de milioane de dolari în urma atacurilor din 11 septembrie 2001.

Judge Alvin Hellerstein, a 92 year old year old judge appointed by President Clinton in 1998, will oversee the criminal case against Nicolas Maduro https://t.co/DUouHcVjLB pic.twitter.com/3XgnLmZvgk — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) January 3, 2026

În 2025, s-a opus argumentului administrației Trump care justifica expulzările migranților, prin invocarea Alien Enemies Act, o lege controversată din 1798.

Hellerstein a considerat aplicarea acesteia drept neconstituțională, argumentând că legea era destinată războaielor sau invaziilor, nu cazurilor care implicau refugiați sau infracțiuni ale organizațiilor criminale.

Drumul lui Hellerstein s-a intersectat și în mod direct cu cel al lui Donald Trump.

Cu câțiva ani în urmă, în cazul Stormy Daniels, Hellerstein a respins încercările lui Trump de a transfera cazul de la New York la o instanță federală.

Plățile către vedeta porno Stormy Daniels erau „o chestiune pur personală a președintelui – o acoperire a unui incident jenant”, a scris Hellerstein.

Chestiunea „nu are nicio legătură cu îndatoririle oficiale ale președintelui. Ele nu reflectă în niciun fel responsabilitățile oficiale ale președintelui”, a spus atunci Hellerstein.

Procurorii susțin că Maduro a coordonat personal o rețea de trafic de cocaină

Procurorii spun că Maduro este liderul unui cartel format din oficiali politici și militari venezueleni care au conspirat timp de decenii cu traficanții de droguri și organizațiile teroriste pentru a inunda SUA cu mii de tone de cocaină.

Maduro a fost pus sub acuzare pentru prima dată în 2020, în cadrul unui proces privind traficul de droguri intentat împotriva oficialilor venezueleni și a gherilelor columbiene.

Într-un nou act de acuzare dezvăluit sâmbătă, procurorii susțin că Maduro a supravegheat personal o rețea de trafic de cocaină sponsorizată de stat, care a colaborat cu unele dintre cele mai violente și prolifice carteluri de traficanți de droguri din lume, inclusiv organizațiile mexicane Sinaloa și Zetas, grupul paramilitar columbian FARC și organizația venezueleană Tren de Aragua.

„În calitate de președinte al Venezuelei și acum conducător de facto, Maduro permite corupției alimentate de cocaină să înflorească în beneficiul său, al membrilor regimului său și al membrilor familiei sale”, spune actul de acuzare depus de procurorii de la Parchetul Federal din Districtul Sud al New Yorkului.

Zeci de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare

Maduro este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive. Dacă va fi condamnat, el riscă între zeci de ani și închisoare pe viață pentru fiecare cap de acuzare.

Procurorii afirmă că Maduro a fost implicat în traficul de droguri încă de la alegerea sa în Adunarea Națională a Venezuelei în 2000, pe durata mandatului său de ministru de externe între 2006 și 2013 și de la numirea sa ca succesor al fostului președinte Hugo Chavez, în 2013.

Actul de acuzare afirmă că, în timpul mandatului de ministru de externe, Maduro a vândut pașapoarte diplomatice unor traficanți de droguri cunoscuți și a aranjat personal acoperirea diplomatică pentru zborurile care transportau veniturile din droguri din Mexic în Venezuela.

Procurorii susțin că, între 2004 și 2015, Maduro și soția sa au folosit organizații criminale finanțate de stat pentru a trafică cocaina confiscată de autoritățile venezuelene și au ordonat răpiri, bătăi și crime pentru a-și proteja operațiunile și pentru a colecta datorii.

Procurorii susțin că, în calitate de președinte, Maduro a dirijat rutele de trafic de cocaină, a folosit armata pentru a proteja transporturile, a adăpostit grupuri violente de traficanți și a folosit facilitățile prezidențiale pentru a transporta droguri.

Actul de acuzare citează un exemplu din lunile care au urmat după învestirea lui Maduro în aprilie 2013, când acesta ar fi ordonat compliciilor săi de rang înalt să găsească o nouă rută de contrabandă pentru a o înlocui pe cea descoperită de autoritățile franceze.

Maduro a autorizat, de asemenea, arestarea unor oficiali militari de rang inferior pentru a arunca vina pe aceștia, susțin procurorii.