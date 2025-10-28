Un jurnalist care făcea dezvăluiri despre cartelurile de droguri a fost asasinat și lăsat pe o autostradă / Alături, polițiștii au găsit un mesaj scurt

Lângă cadavru a fost găsită un mesaj pe care scria, potrivit presei locale: „Pentru că ai răspândit acuzații false împotriva locuitorilor din Durango”, scrie CNN.

Un jurnalist mexican care scria despre cartelurile de droguri a fost găsit mort sâmbătă pe o autostradă, cu un mesaj lângă el, a relatat publicația pentru care acesta lucra.

Cadavrul lui Miguel Ángel Beltrán era înfășurat într-o pătură pe o autostradă care leagă statul Durango de Mazatlán, un oraș din statul Sinaloa, potrivit site-ului de știri Contexto de Durango.

Agenția de știri a informat că jurnalistul a fost identificat de fiul său, care l-a văzut ultima oară joi, când cei doi au plecat la muncă.

Lângă cadavru a fost găsită un mesaj pe care scria, potrivit presei locale: „Pentru că ai răspândit acuzații false împotriva locuitorilor din Durango”.

CNN nu a putut confirma în mod independent conținutul mesajului, dar astfel de note sunt adesea lăsate de carteluri ca avertismente pentru oricine ar îndrăzni să le încalce regulile.

Beltrán a lucrat pentru diverse instituții media, inclusiv Contexto. De asemenea, el avea un blog și un cont TikTok unde scria despre știri legate de criminalitate și alte subiecte.

Cu câteva zile înainte de moartea sa, el a postat un videoclip pe TikTok despre arestarea unui individ suspectat că ar fi liderul unei bande.

„Regretăm profund moartea colegului nostru jurnalist, Miguel Ángel Beltrán”, a declarat Contexto într-un comunicat. „Echipa Contexto de Durango se alătură durerii care copleșește familia și prietenii săi, dorindu-le putere în fața acestei pierderi ireparabile”, a transmis redacția.

Mexic este una dintre cele mai periculoase țări din lume pentru jurnaliști, potrivit organizației Reporteri fără Frontiere.

Beltrán este al nouălea jurnalist ucis în această țară în acest an, potrivit organizației.

Asociația Interamericană de Presă a condamnat moartea lui Beltrán și a îndemnat autoritățile să „se asigure că uciderea sa nu va rămâne nepedepsită”.