Un lider al Coaliției indică ce scrie „strict” în protocolul PSD, PNL, USR și UDMR, după alianța PSD-AUR împotriva ministrei USR a Mediului. Prima ședință de coaliție după mutarea partidului lui Grindeanu / Ce semnale dau partidele

Mai mulți lideri PNL și UDMR au criticat mutarea făcută de PSD luni, că parlamentari ai partidului au votat alături de AUR pentru trecerea moțiunii contra ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. Semnalele contra partidului condus de Sorin Grindeanu, chiar dacă însoțite de declarații împotriva unei ruperi a alianței de guvernare, vin înainte de ședința coaliției care va avea loc miercuri.

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a trecut luni și cu voturile PSD. Au fost 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”. Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, iar Buzoianu a spus că nu-și va da demisia.

Liderii coaliției se vor întâlni, miercuri, de la ora 14.00, pentru prima oară în ultimele trei săptămâni, pentru o ședință.

Lider PNL: „Este nevoie de o discuție serioasă în coaliție”

„E clar că s-a încălcat protocolul”, a declarat liberalul Adrian Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Întrebat despre poziția PNL în toată situația creată în jurul moțiunii simple, Adrian Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților, a spus că problema va fi discutată și în partid.

„Există foarte clar prevăzut că nu votăm pentru demiterea Guvernului și a miniștrilor”, a subliniat liderul liberal.

El a spus și că problema va fi discutată în partid, însă că este nevoie și de o discuție serioasă în coaliție. Cât despre o eventuală rupere a coaliției, el susține că, deși „am fost ferm împotriva alianței cu PSD și nu cred că e sănătos pentru noi dar în momentul de față, matematica ne arată că această coaliție este singura soluție”.

În final, Cozma a mai spus că e „neplăcut” ce s-a întâmplat la moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu și că PSD a dat „un semnal interesant”.

Kelemen Hunor: „Dacă citim strict protocolul de coaliție, acolo scrie”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, luni, că „e grav în orice situație când într-o coaliție se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple”.

Iar marți, liderul UDMR s-a întâlnit cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament, și a spus după aceea că PSD a greșit când a decis să voteze „pentru” moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Buzoianu.

Cei doi au stat de vorbă aproximativ o oră despre reforma administrației locale și centrale, una dintre reformele la care coaliția a rămas restantă, după mai bine de jumătate de an în care subiectul a fost dezbătut în ședințele coaliției.

Mâine la ședință, potrivit informațiilor HotNews, este de așteptat ca liderii coaliției să finalizeze discuțiile pe reforma administrației, ca ea să poată fi adoptată. Pentru că, în caz contrar, bugetul pentru anul viitor va trebui să fie făcut ținând cont de legile vechi. Termenul stabilit de lideri pentru adoptarea bugetului ar fi finalul lunii ianuarie, așadar, până atunci trebuie să fie finalizată reforma care prevede tăieri de posturi și reduceri de cheltuieli în administrație.

„Dacă citim strict protocolul de coaliție, acolo scrie: membri coaliției nu vor semna și nu vor vota moțiuni simple și de cenzură. Din acest punct de vedere, ce s-a întâmplat ieri, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală. Dar mai mult nu pot să vă spun fiindcă fiecare își face strategia”, a spus Kelemen Hunor.

„Niciun parlamentar, membru al partidelor și formațiunilor politice care fac parte din Coaliție nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moțiune de cenzură împotriva Guvernului”, arată articolul 19 din protocolul coaliției, cel la care face referire Kelemen Hunor.

El a spus și că în ședința de mâine a coaliției vor aborda acest subiect: „Din punctul meu de vedere, așa ne-am comportat noi de fiecare dată, dacă avem nemulțumiri, pentru că apar, discuți în coaliție, încerci să găsești o soluție. Dacă stai în coaliție, nu votezi o moțiune, asta e abordarea mea”.

Potrivit unor surse, social-democrații așteaptă să vadă cum se va poziționa premierul mâine, pentru că nu exclud varianta ca Bolojan să rupă coaliția.

Liderul UDMR a explicat că nu există sancțiuni în protocolul coaliției, dar că problemele trebuie discutate permanent.

Întrebat dacă faptul că PSD a votat alături de opoziție poate duce la ruperea coaliției, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu. Coaliția merge mai departe. Nu există niciun risc de rupere. Nu trebuie să vă îngrijorați”.

Dominic Fritz: PSD s-a coordonat cu AUR

Președintele USR Dominic Fritz a afirmat luni, într-o intervenție la Digi24, că moțiunea simplă inițiată în Senat împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu este rezultatul unei coordonări între AUR, partidul inițiator al moțiunii, și PSD, în pofida faptului că social-democrații sunt parte a coaliției de guvernământ.

„Există o coordonare între PSD și AUR ceea ce îi descalifică pe cei de la PSD, dar și pe cei de la AUR care susțin că sunt anti-sistem”, a declarat liderul USR.

În plus, Fritz consideră că moțiunea este o modalitate de a încerca abaterea atenției opiniei publice de la un subiect de un larg interes.

„Este și o încercare de a distrage atenția de la problema cea mai importantă din aceste zile, aceea a justiției”, a declarat Dominic Fritz precizând că partidul său cere ca ministrul Justiției să înceapă procedura de revocare a șefului DNA.

Înainte de vot, când apăruse deja informația că parlamentari PSD vor vota alături de USR, liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a spus că acest gest arată „dispreț” față de coaliția de guvernare.

„Colegii de la PSD, conduşi pe persoană fizică de domnul Daniel Zamfir, se pregătesc să voteze cu opoziţia, arătând în felul acesta dispreţ, în opinia mea, faţă de protocolul de coaliţie de guvernare, acolo unde mai multe partide ne-am strâns, am nominalizat nişte miniştri şi, evident, am promis că nu ne băgăm peste activităţile celorlalţi”, a spus Ștefan Pălărie într-o conferință de presă.