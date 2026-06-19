Un lider AUR denunță „dubla măsură”, după decizia ÎCCJ despre Fritz și acuzațiile DNA la Ciucu: „Fără penali în funcții publice!”

Dan Tanasă, alături de parlamentari ai AUR, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 20 mai 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Deputatul AUR Dan Tanasă a acuzat USR și PNL de „dublă măsură” în privința standardelor de integritate, susținând că reacționează cu o liniște „asurzitoare” la cazurile lui Dominic Fritz și Ciprian Ciucu, deși cele două partide „au construit întreaga lor identitate politică în jurul sloganului «Fără penali în funcții publice»”.

Joi, Înalta Curte a dat câștig de cauză Agenției Naționale de Integritate (ANI) în procesul cu Dominic Fritz, liderul USR și primarul municipiului Timișoara, stabilind printr-o decizie definitivă că acesta se află în conflict de interese. El a anunțat că va contesta verdictul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Tot astăzi, Direcția Națională Anticorupție l-a plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile pe Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Capitalei, pe care îl acuză de luare de mită. Liberalul a negat acuzațiile.

În acest context, Dan Tanasă susține că „există o întrebare politică la care USR, PNL și susținătorii lor refuză să răspundă”.

„Ani la rând, acești oameni au construit întreaga lor identitate politică în jurul sloganului «Fără penali în funcții publice». Au împărțit certificate de integritate, au cerut demisii înainte ca anchetele să fie finalizate și au transformat orice suspiciune într-o condamnare publică atunci când era vorba despre adversarii lor politici. Astăzi însă, liniștea este asurzitoare. Nu mai vedem aceleași campanii de indignare. Nu mai vedem aceleași apeluri la retragere din funcție. Nu mai vedem aceeași exigență morală care era afișată atunci când ținta era altcineva”, a comentat Dan Tanasă, citat într-un comunicat al AUR.

Deputatul AUR acuză PNL și USR de „ipocrizie”

Dan Tanasă susține că aceste partide practică un „dublu standard”, un „tip de comportament a contribuit la pierderea încrederii românilor în partidele care au promis că vor schimba politica și au ajuns să practice aceleași reflexe pe care le condamnau”.

„Când este vizat un primar USR, se vorbește despre nuanțe. Când este vorba despre liderul partidului, apar explicații, justificări și apeluri la răbdare. Când DNA ajunge la unul dintre cei mai cunoscuți primari ai PNL, reacțiile sunt la fel de rezervate. Când procurorii sau instanțele ajung la oameni din propriul cerc politic, standardele se schimbă peste noapte. Aceasta este adevărata problemă: nu dosarele, nu anchetele și nici măcar persoanele implicate. Problema este ipocrizia”, a continuat el.

Parlamentarul din opoziție a amintit și de cazurile lui Clotilde Armand, care în decembrie 2024 își pierdea proaspăt câștigatul mandat de senatoare tot în urma unui proces cu ANI, și Vlad Voiculescu, „anchetat în dosarul vaccinurilor”.

„Pentru tot mai mulți români devine evident că sloganul «Fără penali în funcții publice» nu a fost niciodată un principiu aplicat egal tuturor. A fost o armă politică folosită împotriva adversarilor. Când problemele apar în propria curte, aceiași oameni care cereau execuții publice descoperă brusc prezumția de nevinovăție, răbdarea și respectul pentru proceduri”, mai susține deputatul AUR Dan Tanasă.