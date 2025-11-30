Un nume important din AUR își exprimă nemulțumirea în ziua în care partidul îl realege pe Simion: „Rămân simplu membru de partid, e mai bine așa”

„Lucrurile, în ce mă privește, se îndreaptă abrupt către revenirea la matca mea de avocat, profesor și om simplu, neimplicat politic”, a transmis Gheorghe Piperea într-un mesaj pe Facebook în ziua în care partidul se reunește la Alba Iulia în Congres. Contactat de HotNews, europarlamentarul AUR a precizat că nu părăsește formațiunea, dar e nemulțumit de ce se întâmplă.

„Nu plec din AUR, nici vorbă”, a declarat Piperea pentru HotNews. „Sunt nemulțumit de ce se întâmplă la nivel politic”, a explicat el.

Întrebat dacă poate oferi mai multe detalii, a spus că „n-am de ce să vă spun acum și nici nu vreau să spun nimănui chestiunea asta”. „Rămân pe baricade, doar că mă întorc la stilul din «plandemie», independent și care nu se teme să spună tot ce are în gușă și în căpușă”.

„Rămân simplu membru de partid, e mai bine așa”, a adăugat Piperea. Întrebat dacă l-a deranjat faptul că nu a obținut funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, funcție obținută de Petrișor Peiu, Piperea a spus că nu vrea să comenteze.

„Nu sunt sub nicio presiune, nu mă amenință nimeni, sunt invulnerabil”

După publicarea anunțului inițial de pe Facebook, Gheorghe Piperea a revenit cu un mesaj în comentarii în care face mai multe precizări pentru urmăritorii săi.

„Urmăritorilor mei fideli: nu vă temeți, rămân pe baricade, doar că revin la stilul din plandemie; mai ales, nu vă temeți pentru mine – nu sunt sub nicio presiune, nu mă amenință nimeni, sunt invulnerabil.

De asemenea, când o persoană i-a transmis că „Sunteți un om bine pregătit din toate punctele de vedere și formați împreună cu Petrișor Peiu, Dan Dungaciu și George Simion un nucleu puternic suveranist”, Piperea a revenit cu răspunsul: „Nu mai formez”

A condus campania pentru europarlamentare

Avocat de meserie, Piperea s-a înscris în AUR în vara lui 2023 și a fost desemnat coordonatorul campaniei pentru alegerile europarlamentare și candidat pentru un mandat de eurodeputat. El a obținut mandatul de cinci ani de europarlamentar după alegerile din iunie 2024. El nu a deținut o altă funcție în conducerea centrală a formațiunii.

În calitate de europarlamentar, el s-a făcut remarcat după ce a depus o moțiune de cenzură pentru demiterea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a picat la vot.

Înainte de intrarea în AUR, Piperea a devenit cunoscut în urmă cu mai mulți ani, fiind inițiatorul unor procese colective deschise unor bănci comerciale cu privire la anumite comisioane considerate abuzive.

Este unul dintre promotorii legii dării în plată, care odată adoptată a permis celor care de pildă nu-și mai puteau plăti ratele să predea locuința băncii creditoare, fără alte datorii.

Gheorghe Piperea a fost și consilierul onorific al premierului PSD Mihai Tudose, în anul 2017.

Congres cu un singur candidat

George Simion este unicul candidat înscris pentru un nou mandat la conducerea partidului, conform surselor HotNews din interiorul AUR. Congresul, care practic îi va da lui Simion un nou mandat în fruntea AUR, are loc astăzi la Alba Iulia.

Vineri, AUR a anunțat că partidul și-a ales, printr-un vot online, noua conducere, excepție făcând președintele partidului. Senatorul Petrișor Peiu este noul președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) AUR.

Petrișor Peiu este și liderul senatorilor AUR și este un comunicator important al partidului, fiind cel care organizează conferințe de presă săptămânale la Parlament pe teme de actualitate. Peiu îi ia astfel locul lui Claudiu Târziu, care a demisionat din partid când deținea funcția preluată acum de Petrișor Peiu.

Odată cu Peiu, au fost aleși 14 noi vicepreședinți, a anunțat AUR: