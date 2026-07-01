Un lider liberal nu exclude o eventuală anulare a Congresului, după decizia „înfiorător de ilogică” de azi. „O serie de «prieteni» își doresc să distrugă PNL”

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că partidul are „mari rezerve” în legătură cu hotărârea luată miercuri de Tribunalul București, despre care susține că este „înfiorător de ilogică”, și nu a exclus posibilitatea de a fi anulat în cele din urmă în justiție Congresul PNL din 21 iunie.

Astăzi, Tribunalul București a decis să suspende provizoriu executarea şi efectele deciziei prin care liberalii au convocat Congresul în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea PNL și și-a stabilit o nouă echipă. Acțiunea din instanță a fost inițiată de mai mulți liberali care i se opun actualului lider al partidului.

„Avem mari rezerve în legătură cu această hotărâre”, a reacționat liderul senatorilor PNL, miercuri, la B1 TV.

El consideră că instanța trebuia să respingă solicitarea reclamanților „ca lipsită de interes”.

„Nu trebuie să fii nici jurist, nici avocat, nici absolvent de Drept să îți dai seama că suspendarea unei hotărâri a unui organ în baza căruia a avut loc deja congresul e o chestiune care ridică semnificative semne de întrebare, pentru că, de regulă, măsurile provizorii se iau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube în sarcina pârâtului (…). Ce preîntâmpină această hotărâre de organizare a unui congres în contextul în care congresul a avut loc?”, a adăugat Daniel Fenechiu.

Fenechiu nu exclude o eventuală anulare a congresului în instanță

Întrebat dacă, în opinia lui, riscă să fie anulat Congresul PNL din 21 iunie în cele din urmă, Daniel Fenechiu a răspuns: „Cu siguranță, se poate întâmpla orice, deci ne putem trezi că un judecător poate să ia o asemenea decizie”.

„Eu nu sunt atât de mirat, pentru că știu că există o dorință foarte mare de destructurare a Partidului Național Liberal”, a adăugat liberalul.

El nu crede că există o legătură între prezența PNL în Guvern și decizia Tribunalului București.

„Noțiunea de «suntem la putere» este un fel de a spune. Suntem la administrarea treburilor României, pentru că nu s-a putut constitui un guvern. Nu avem o majoritate parlamentară. Avem un guvern care face doar administrare și avem o serie de «prieteni» care își doresc să distrugă Partidul Național Liberal, rupându-l, înrobindu-l, subordonându-l. Oamenii ăștia s-au întâlnit cu Bolojan, care nu prea înțelege acest tip de abordări, au constatat că Partidul Național Liberal s-a grupat în jurul lui Bolojan, iată că avem și un lider și mergem mai departe”, a mai declarat liderul grupului PNL din Senat.