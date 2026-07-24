Un lider PNL acuză PSD că are un „plan disperat și mârșav pentru a bloca România”: „Primele ținte sunt deja conturate”

Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, susține că social-democrații au un plan pentru „a bloca activitatea executivului” și pentru „a-l forța pe premierul Ilie Bolojan să accepte formula de guvernare dorită de PSD și Nicușor Dan”.

Muraru a vorbit despre ceea ce susține că este „planul disperat și mârșav al PSD pentru a bloca România”, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

„Din informațiile pe care le am, strategia PSD este să atace în contencios administrativ actele relevante ale Guvernului, ministerelor și agențiilor, cu scopul de a bloca activitatea executivului și de a-l forța pe premierul Ilie Bolojan să accepte formula de guvernare dorită de PSD și Nicușor Dan”, a declarat liberalul.

El susține că „echipa de avocați a PSD analizează deja ceea ce s-a întâmplat ieri în ședința de Guvern și pachetul de reforme pe care Executivul intenționează să îl trimită Parlamentului”, cu „obiectivul” de a găsi „orice argument prin care să pice reformele obligatorii pentru absorbția fondurilor PNRR”.

„Primele ținte sunt deja conturate. Legea decarbonizării urmează să fie redepusă astăzi, iar tocmai pe acest subiect PSD a băgat liderii în ședință azi. În cazul legii privind ANI, amendamentele pregătite de Marinescu, fostul ministru al Justiției, sunt anunțate pentru cel târziu luni dimineață. În privința legii salarizării, Sorin Grindeanu spune că nu o va vota în forma actuală dar oameni din PSD spun că sunt gata să participe la toate discuțiile”, a adăugat Alexandru Muraru.

„Urmează o nouă probă pentru sistemul de justiție”

Liderul PNL Iași a mai acuzat PSD că „folosește instanțele ca instrument de negociere politică și de blocare a reformelor de care România are nevoie”.

„Așadar, urmează o nouă probă pentru sistemul de justiție. Vor analiza instanțele aceste eventuale acțiuni exclusiv prin prisma legii sau vor permite din nou să fie transformate într-un teren de luptă pentru obiective politice?”, a conchis Alexandru Muraru.

Sesiune extraordinară pentru legile PNRR

Parlamentul a fost convocat într-o sesiune extraordinară, săptămâna viitoare, pentru dezbaterea celor șase proiecte de lege necesare pentru accesarea banilor rămași în PNRR.

Dintre proiectele în cauză, cel care a generat cele mai ample discuții în spațiul public este legea salarizării. Cele cinci mari confederații sindicale au cerut, joi, retragerea proiectului și au anunțat că nu vor mai participa la negocieri. Totodată, PSD a susținut în mai multe rânduri că nu va vota proiectul dacă va duce la scăderea veniturilor unor categorii de bugetari.

Dispute publice au apărut și în legătură cu proiectul de lege privind integritatea în funcțiile publice. PSD a acuzat PNL și USR vor să slăbească Agenția Națională de Integritate. În schimb, USR a acuzat PSD că blochează modificarea legii incompatibilităților pentru a avea un control politic asupra instituției. UDMR a cerut ca declarațiile de avere să rămână secrete.