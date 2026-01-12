Un lider PNL vrea să legalizeze serviciile sexuale contra cost. Autoritățile locale ar urma să autorizeze astfel de spații / Condițiile propuse în lege

Deputatul Ion Iordache, care este președintele PNL Gorj, a depus la Camera Deputaților un proiect de lege „pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală”. Proiectul de lege are susținerea altor colegi din PNL și a unui parlamentar PSD și prevede autorizarea spațiilor unde se vor desfășura serviciile sexuale și a persoanelor care le oferă.

Deputatul PNL Ion Iordache, a scris pe contul său de Facebook că știe că subiectul proiectului de lege este unul sensibil, însă precizează că a ales „asumarea”.

Conform proiectului de lege, scopul este acela de a proteja sănătatea fizică și psihică și a demnității persoanelor care desfășoară activități de natură sexuală, prevenirea și combaterea exploatării sexuale, a abuzului, a constrângerii și a traficului de persoane.

Un alt scop al legii este „asigurarea exercitării activităților de natură sexuală în condiții de legalitate” și „asigurarea unui cadru fiscal transparent pentru veniturile obținute din activitățile reglementate prin prezenta lege”.

Cum ar urma să fie autorizate „activitățile de natură sexuală”

Acordul de funcționare urmează să fie dat, dacă legea va fi votată și va intra în vigoare, de către autoritățile locale, pe baza mai multor documente, se precizează în lege.

„Spațiile în care se desfășoară activitățile trebuie să respecte distanțe minime de cel puțin 200 m față de unități de învățământ, unități de cult sau alte instituții stabilite prin hotărârea consiliului local, ca o condiție pentru emiterea acordului de funcționare”, conform legii.

Serviciile sexuale vor fi oferite legal de persoane fizice autorizate (practic este nevoie de un PFA), iar acest tip de activitate se va încadra la codul CAEN 9699 – „Alte activități ale persoanelor fizice care prestează servicii personale n.c.a.”, conform clasificării CAEN în vigoare.

Acordul de funcționare pentru prestarea serviciilor sexuale se emite de către primăria unde are loc activitatea și este valabil 12 luni. Pentru prelungirea acestui termen, va trebui să fie depusă o nouă cerere.

Documentația pentru emiterea sau prelungirea acordului de funcționare cuprinde obligatoriu:

dovada înregistrării ca PFA, conform O.U.G. nr. 44/2008;

autorizația sanitară de funcționare a spațiului în care se prestează activitățile de natură sexuală, eliberată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, conform normelor sanitare aplicabile;

fișa medicală valabilă, emisă de unități medicale autorizate de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Plata impozitelor devine obligatorie

În lege se precizează că persoana fizică autorizată care prestează serviciile sexuale „are obligația de a declara veniturile și de a plăti impozitele și contribuțiile sociale, conform legislației fiscale în vigoare”.

Suspendarea acordului de funcționare poate fi decisă de autoritățile locale, în cazul în care nu se respectă normele de igienă sau alte condiții impuse de lege.

„Autoritățile administrației publice locale sau ale sectoarelor municipiului București pe raza cărora se desfășoară activitatea au obligația de a efectua controale pentru verificarea respectării prevederilor prezentei legi”, conform proiectului de lege.

Controalele pot fi periodice, cu notificare prealabilă de minimum 5 zile lucrătoare sau inopinate, în caz de sesizări, incidente sau situații care pun în pericol sănătatea sau siguranța beneficiarilor.

Obligațiile persoanelor care desfășoară „activități de natură sexuală”

Persoanele fizice autorizate care desfășoară activități „de natură sexuală” sunt obligate să efectueze examinări medicale periodice, în vederea depistării bolilor cu transmitere sexuală și a altor afecțiuni care pot pune în pericol sănătatea publică, prevede proiectul de lege.

„Examinarea medicală se realizează la unități sanitare autorizate de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în baza unei programări lunare. Rezultatul examinării se consemnează în fiș a medicală, care constituie document obligatoriu pentru prelungirea sau menținerea autorizației de funcționare. Costurile aferente examinării medicale periodice sunt suportate de persoana fizică autorizată”, conform sursei citate anterior.

Lucrătorii sexuali beneficiază de consiliere psihologică

Lucrătorii sexuali au obligația să participe, o dată pe an, la o sesiune de consiliere psihologică de evaluare și sprijin, conform proiectrului.

„Consilierea are scop preventiv și vizează menținerea echilibrului emoțional și prevenirea formelor de abuz sau exploatare. Participarea la consilierea prevăzută l a alin. (1) se atestă printr-un certificat/atestat de consiliere psihologică, anexat la fișa medicală și are valabilitate 12 luni”, precizează proiectul de lege.

Confidențialitatea datelor celor care oferă servicii sexuale sau a celor care beneficiază de acestea este de asemenea prevăzută în proiectul de lege ca fiind o obligativitate.

„Persoanele fizice autorizate răspund contravențional pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin prezenta lege și prin normele metodologice de aplicare”, se mai precizează în proiectul de lege.

Inițiatorul legii: „Este un subiect sensibil, dar am ales asumarea”

„În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în „zona neagră”: fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane. Am ales reglementarea în locul ipocriziei”, precizează el.

El spune că „protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare. Statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră”.

„Legea propune un control riguros, nu o promovare a activității:

Sănătate publică prin controale medicale periodice obligatorii pentru a stopa răspândirea bolilor.

Lupta împotriva traficului prin instrumente reale pentru poliție și justiție de a identifica și pedepsi exploatarea.

Protecția comunității prin reguli stricte de amplasare a spațiilor, la distanțe clare față de școli, parcuri și lăcașuri de cult.

Siguranță juridică prin activitate desfășurată exclusiv de persoane majore, voluntare și autorizate”.

„State precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia au înțeles că doar prin legalitate poți scoate oamenii din mâinile traficanților. În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în fața abuzurilor. Le mulțumesc colegilor care au înțeles necesitatea reglementării și importanța demersului fiind inițiatori alaturi de mine. Alegem împreună responsabilitatea în locul haosului și controlul în locul indiferenței”, a mai precizat deputatul.

Alături de el, susțin demersul parlamentarii PNL Alexandru-Ioan Andrei, Romică-Andrei Baciu, Ionel-Ovidiu Bogdan, Cristian Buican, Răzvan-Olimpiu Cadar, Adrian-Virgil Ciobanu, Dragoş-Fănică Ciobotaru, Ilie-Aurelian Cotinescu, Mihai Culeafă, Călin-Graţian Gal, Aneta Matei, Adrian Mocanu, Alexandru Popa, George Scarlat, Vetuţa Stănescu, Andrei-Ionuţ Teslariu, Călin-Petru Marian și parlamentarul PSD Augustin-Florin Hagiu.