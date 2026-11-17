Ulrich Siegmund, membru al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care aspiră să devină primul premier de land din partea acestei formaţiuni politice, i-a adresat luni o invitaţie miliardarului Elon Musk, cerându-i să stabilească o prezenţă a companiei Tesla în landul Saxonia-Anhalt şi promiţându-i „condiţii favorabile pentru afaceri”, relatează marţi Reuters, informează Agerpres.

Antreprenorul miliardar şi-a exprimat sprijinul pentru AfD în mai multe rânduri în timpul alegerilor federale din 2025 din Germania, folosind platforma sa X pentru a difuza o conversaţie cu Alice Weidel, lidera AfD şi candidata partidului pentru funcţia de cancelar, cu o lună înainte de scrutin.

Până marţi după-amiază, Musk nu i-a răspuns public lui Siegmund, iar Tesla şi filiala regională a AfD nu au oferit un răspuns imediat la o solicitare de declaraţii.

Siegmund a afirmat, într-o postare în engleză pe X, că Saxonia-Anhalt ar sprijini activ prezenţa Tesla în cazul unui guvern condus de AfD şi a salutat oportunitatea de a se întâlni personal cu directorul executiv al companiei americane.

„Scopul nostru este să promovăm libertatea antreprenorială, politici economice lipsite de ideologie şi condiţii favorabile pentru mediul de afaceri”, a scris Siegmund, postând un link către un articol despre planurile de expansiune ale Tesla în Germania.

Producătorul american de vehicule electrice a anunţat luni că va investi 3 miliarde de euro (3,3 miliarde de dolari) în singura sa unitate de producţie europeană situată în Grunheide, în apropiere de Berlin, ca parte a planurilor ambiţioase de expansiune legate de modelul „Cybercab” al companiei.

AfD a obţinut o victorie istorică în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, în urma unei campanii conduse de Siegmund, în vârstă de 36 de ani, care îşi va depune candidatura pentru funcţia de prim-ministru al landului în cadrul unui vot parlamentar programat pentru decembrie.

Musk a felicitat AfD pentru victorie pe platforma X, determinându-l pe Siegmund să-i mulţumească pentru sprijin.