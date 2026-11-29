Deputatul Radu Miruță, vicepreședinte USR, a comparat situația din societatea actuală cea dintr-o „familie veșnic tensionată”, într-un mesaj amplu despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„România de astăzi seamănă cu o familie veșnic tensionată”, a scris Miruță, sâmbătă, pe Facebook.

„O familie în care unchiul se înjură cu nepoții, mama evită discuțiile despre politică cu propriii copii de teamă să nu strice masa de Crăciun, mătușa excentrică, odinioară simpatică, a devenit imposibil de suportat, iar vărul care a citit trei lucruri pe Internet nu mai poate fi oprit nici de argumente, nici de bun-simț”, a continuat el.

Deputatul consideră că „nu mai știm să ne contrazicem fără să ne urâm” și „nu mai știm să avem opinii diferite fără să ne considerăm dușmani”.

„Tocmai de aceea, România are nevoie de un raport clar, complet, documentat și asumat public despre anularea alegerilor. Fără ambiguități, fără jumătăți de adevăr, fără explicații care nasc alte întrebări”, a adăugat Miruță.

Pe 27 noiembrie, președintele Nicușor Dan, care a promis un raport în acest sens încă din campania electorală din 2025, a spus că din punct de vedere juridic chestiunea anulării alegerilor este lămurită și rămâne de lămurit chestiunea influenței ruse. „Nu doar în momentul 24 noiembrie 2024, ci de acum 10 ani”, a afirmat șeful statului.

„Vom putea începe să închidem o rană”

Radu Miruță consideră că, prin publicarea unui raport clar și complet despre anularea alegerilor din 2024, „vom putea începe să închidem o rană”.

„Va aduce acest raport liniștea la masa de Crăciun? Probabil că nu. Vom continua, poate, să fim în tabere diferite. Dar măcar vom avea un punct comun de plecare: faptele. Vom putea începe să închidem o rană, în loc să o lăsăm să sângereze la nesfârșit”, a declarat fostul ministru al Apărării.

El a adăugat că România ar fi trebuit să învețe „deja cât de scump ne costă adevărurile amânate”, invocând în acest sens dosarele Revoluției, Mineriadelor și cel al protestului antiguvernamental din 10 august 2018.

„O democrație nu se poate construi la nesfârșit peste adevăruri îngropate. Așa cum statul român s-a grăbit să toarne asfalt peste craterul exploziei de la Mihăilești ne grăbim mereu să acoperim rănile trecutului, confundând dispariția lor din peisaj cu vindecarea. Dar adevărul nu dispare sub asfalt. Iar tăcerea nu vindecă. Tăcerea adâncește neîncrederea”, a mai scris Radu Miruță.