Luptătorul profesionist de MMA decorat de Putin, ajuns comandantul batalionului paramilitar Arbat desfășurat în Donețk, a fost ucis în „misiune de luptă”

Președintele rus Vladimir Putin îl decorează pe Hayk Gasparyan, condamnat pentru jaf armat, cu medalia „Pentru curaj”. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Comandantul unei unități paramilitare de etnie armeană care luptă de partea Rusiei în războiul împotriva Ucrainei a fost ucis în lupte, a anunțat luni primarul orașului ucrainean ocupat Horlivka, numit de Kremlin, potrivit publicației ruse independente The Moscow Times.

Hayk Gasparyan, care comanda Batalionul Arbat din 2023, a murit luni dimineață în timp ce îndeplinea o „misiune de luptă”, a scris primarul Ivan Prikhodko într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram.

Edilul nu a precizat unde a fost ucis Gasparyan și nu a furnizat alte detalii.

Născut în Karabakh, un teritoriu disputat din Caucazul de Sud, Gasparyan avea 34 de ani la momentul morții lui, deși nu există informații certe în această privință.

Batalionul Arbat, care luptă ca unitate militară neînregimentată alături de forțele armate ruse, este format din aproximativ 500 de persoane, majoritatea fiind de etnie armeană. Batalionul face parte din brigada internațională de voluntari Pyatnashka, care-și are sediul în regiunea Donețk din estul Ucrainei, aflată în mare parte sub ocupația forțelor ruse.

În 2023, președintele Vladimir Putin i-a acordat lui Gasparyan medalia „Pentru curaj”, în timp ce acesta era încă membru al trupării paramilitare Wagner.

Cu doar trei ani înainte, un tribunal din Moscova îl condamnase la șapte ani de închisoare într-un penitenciar de maximă siguranță, după ce fusese găsit vinovat de jaf armat. Presa rusă a relatat că gruparea Wagner l-a recrutat pe Gasparyan în august 2022, în timp ce acesta își ispășea pedeapsa cu închisoarea în regiunea Ryazan.

Înainte de condamnarea penală și cariera militară, Gasparyan era luptător și antrenor profesionist de MMA.

Batalionul Arbat a fost fondat în septembrie 2022 de către omul de afaceri Armen Sakisyan, care a murit într-un atentat sinucigaș cu bombă într-un bloc de apartamente din Moscova în februarie 2025. Anterior, autoritățile ucrainene l-au inclus pe Sakisyan pe lista suspecților într-o anchetă privind recrutarea de către Rusia a luptătorilor aflați în închisori.