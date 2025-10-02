Un mesaj privat surprins în telefonul unui înalt oficial SUA dezvăluie frustrarea Casei Albe, după lovitura încasată din partea Chinei și a Argentinei lui Milei

SUA au anunțat recent un sprijin financiar vital pentru Argentina. În acest timp, guvernul de la Buenos Aires a profitat de războiul comercial dintre Washington și Beijing pentru a vinde milioane de tone de soia Chinei, în dauna fermierilor americani, scriu Fortune și CNN.

O membră a administrației Trump pare să-și fi exprimat îngrijorarea, într-un mesaj privat, după ce China a cumpărat milioane de tone de soia argentiniană, în timp ce producătorii americani de soia sunt boicotați de Beijing pe fondul războiului comercial, scrie Fortune.

Argentina a reușit această vânzare, ce face concurență directă SUA, într-un moment în care beneficiază de sprijinul puternic al Washingtonului, care a promis un ajutor financiar pentru Buenos Aires, confruntat cu mari probleme.

Îngrijorarea administrației a fost dezvăluită de o fotografie a telefonului secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, reușită de Associated Press, care a surprins un mesaj text de la un contact denumit „BR”, despre care se presupune că este secretara americană a Agriculturii, Brooke Rollins.

Mesajul făcea trimitere la contul X al comerciantului de cereale Ben Scholl, care trăgea un semnal de alarmă cu privire la efectele indirecte ale ajutorului financiar masiv acordat Argentinei asupra fermierilor americani.

„Doar o avertizare. Primesc mai multe informații, dar este foarte neplăcut. Ieri am salvat Argentina și, în schimb, argentinienii au eliminat taxele de export pentru cereale, reducând prețul acestora pentru China într-un moment în care, în mod normal, noi am vinde către China”, spune mesajul, surprins în urmă cu o săptămână.

„Prețurile la soia continuă să scadă din această cauză. Acest lucru îi oferă Chinei o putere de negociere mai mare în relație cu noi”, se mai arată în mesaj.

Surpriza oferită de Argentina

Săptămâna trecută, Bessent a prezentat pe X un plan de sprijin financiar pentru Argentina, în urma discuțiilor dintre președintele Donald Trump și omologul argentinian Javier Milei, un economist libertarian cu un discurs populist, similar celui al lui Trump.

Trezoreria a aranjat un sprijin de 20 de miliarde de dolari pentru banca centrală a Argentinei, ca parte a eforturilor de a infuza capital în țara sud-americană.

Decizia ar avea cel puțin un efect politic direct. Stabilizarea Argentinei înainte de alegerile intermediare din octombrie ar spori șansele lui Milei de a rămâne la putere, au spus analiștii.

Acesta a redus inflația uriașă din Argentina, în vreme ce s-a confruntat cu o criză valutară și cu mai multe scandaluri de corupție – dar și cu proteste în întreaga țară care acuzau problemele sociale generate de măsurile de austeritate.

Surpriza pentru Washington a venit când, în acest context, China a comandat milioane de tone de soia din țara sud-americană – după ce guvernul de la Buenos Aires a eliminat temporar o taxă pe exporturile de cereale.

Producătorii americani, care ar fi trebuit să fie cei care livrează soia importatorilor chinezi în această perioadă, erau deja ținta unui boicot al Beijingului, pe fondul războiului comercial declanșat de Trump.

Acordul China-Argentina a înrăutățit situația.

„Frustrarea este copleșitoare”

„Frustrarea este copleșitoare”, a declarat săptămâna trecută Caleb Ragland, președintele Asociației Americane a Producătorilor de Soia (ASA), într-un comunicat.

„Prețurile soia din SUA sunt în scădere, recolta este în plină desfășurare, iar fermierii citesc titluri care nu se referă la încheierea unui acord comercial cu China, ci la faptul că guvernul SUA acordă Argentinei un sprijin economic în valoare de (20 de miliarde de dolari), în timp ce această țară renunță la taxele de export, pentru a vinde 20 de nave încărcate cu soia argentiniană către China în doar două zile”, a spus acesta.

Conform datelor USDA, China — care a cumpărat aproape un sfert din exporturile de soia ale SUA în 2024 — nu a mai comandat soia americană din luna mai. În același timp, cota de piață a Braziliei în importurile de soia ale Chinei a crescut la 71% anul trecut, conform ASA.

Situația a zgâlțâit industria americană a soiei, în valoare de 60,7 miliarde de dolari, iar o soluție pentru fermieri nu se întrevede deocamdată, fără un acord comercial între SUA și China, scrie CNN.

Săptămâna trecută, întrebat dacă China va mai cumpăra soia din SUA, un oficial al ministerului chinez al comerțului a declarat că Washingtul ar trebui să elimine ceea ce China consideră a fi taxele comerciale nerezonabile impuse și să creeze condiții pentru extinderea comerțului bilateral.

„Vrem piețe. Nu vrem ajutoare financiare”

China este cel mai mare cumpărător de soia din SUA. În anul comercial 2023/24, SUA au exportat aproape 25 de milioane de tone de soia către China, în timp ce doar 4,9 milioane de tone de soia au plecat către Uniunea Europeană, potrivit datelor asociației producătorilor de soia din SUA.

Livrările americane de soia către China scăzuseră deja în ultimii ani.

Înainte de războiul comercial din 2018, SUA exportau în medie soia în valoare de 12,8 miliarde de dolari către China în fiecare an.

În timpul războiului comercial, această valoare a scăzut la 4,7 miliarde de dolari în 2018/19 și urcat apoi ușor la 5,8 miliarde de dolari în anul comercial 2019/20.

Săptămâna trecută, la Casa Albă, Trump a sugerat că administrația sa ar putea redistribui temporar o parte din veniturile obținute din noile taxe vamale către fermierii americani, pentru a-i ajuta să-și reducă pierderile generate de politicile comerciale ale administrației.

Însă fermierii au cerut restabilirea relațiilor comerciale cu China.

„Putem cultiva orice. Ceea ce ne dorim cu adevărat sunt relații bune cu partenerii noștri comerciali”, a spus Todd Main, directorul de dezvoltare a pieței la Illinois Soybean Association, pentru Fortune.

„Vrem piețe. Nu vrem ajutoare financiare”, a spus el.

„Concluzia pe care o putem trage din datele de la ultima analiză este că SUA au pierdut aproximativ 20% din cota de piață și nu și-au mai recuperat-o niciodată”, a mai spus Main.