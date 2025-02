Un avion de pasageri a fost dat dispărut în zbor în Alaska. Ce se știe la acest moment

Autoritățile caută un avion de pasageri Bering Air cu 10 persoane la bord, care a fost dat dispărut în timp ce se deplasa de la Unalakleet la Nome, a anunțat joi Departamentul de siguranță publică din Alaska, transmite Reuters. Avionul avea la bord nouă pasageri și un pilot, a precizat instituția pe site-ul său, adăugând că echipajele depun eforturi pentru a obține ultimele sale coordonate cunoscute.

„Un avion C-130 al Pazei de Coastă intenționează să cerceteze zona și să vadă dacă poate observa avionul pentru a ajuta echipele de la sol cu coordonatele GPS“, a transmis departamentul de pompieri din Nome, adăugând că va mai fi primit sprijin pentru căutare aeriană de la Baza militară Elmendorf.

„Echipele de la sol au acoperit terenul de-a lungul coastei, de la Nome la Topkok. Locația exactă a avionului este încă necunoscută. Continuăm să extindem eforturile de căutare pe cât mai multe căi posibile până când avionul va fi localizat”, a adăugat departamentul de pompieri.

Bering Air este o companie aeriană regională cu sediul în Alaska care operează aproximativ 39 de avioane și elicoptere, conform datelor de pe site-ul de urmărire a zborurilor FlightRadar24.

Potrivit FlightRadar24, ultimele date transmise de aeronavă par să fi fost transmise în timp ce traversa golful Nordon Sound de pe Marea Bering. Ultima sa poziție a fost transmisă la 38 de minute după decolarea din Unalakleet, la ora locală 14:38 (joi). Această cursă durează de obicei mai puțin de o oră.

Local media are reporting a Bering Air flight is overdue at Nome and search & rescue efforts are now underway. #8E445 departed Unalakleet at 23:38 UTC (14:38 local) Last position received at 00:16 UTC 64.330212, -164.02679 5,300 feet https://t.co/MgIBmtsp2U pic.twitter.com/N4bMUjni0q

Un număr disproporționat de accidente cu taxiuri aeriene și avioane pentru navetă au loc în Alaska în comparație cu alte state americane, potrivit Institutului Național pentru Securitate și Sănătate Ocupațională al guvernului SUA.

Alaska are un teren muntos și o vreme dificilă. Multe așezări nu sunt conectate prin drumuri și pentru a transporta oameni și bunuri sunt folosite avioane de mici dimensiuni.

„În prezent, efectuăm o căutare activă la sol din Nome și din White Mountain”, a transmis departamentul de pompieri voluntari din Nome, adăugând că, din cauza vremii și vizibilității căutările cu mijloace aeriene sunt limitate în acest moment.

„Garda Națională, Paza de Coastă și Poliția au fost notificate și sunt active în căutare. Norton Sound Health Corporation este în așteptare”, a adăugat sursa citată.

„Din cauza vremii și a problemelor de siguranță, vă rugăm să nu formați grupuri de căutare individuale“, a mai transmis departamentul de pompieri într-o postare pe Facebook.

Pe rețelele de socializare a fost postată o imagine (din 2022) cu avionul Cessna 208B care a dispărut.

A Photo from 2022 of the Cessna 208B Grand Carrivan with Bering Air, that went missing earlier over the Norton Sound while transporting 9 Passengers between Unalakleet and Nome in Northwestern Alaska. pic.twitter.com/8s2p83mzSO