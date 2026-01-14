Un ministru spune că mulți contribuabili „fentează” plata impozitelor. Cum susține că fac asta și cum vrea Guvernul să îi împiedice

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că proiectul de lege prin care urmează să fie reduse cheltuielile administrației publice, pus în dezbatere marți seară de ministerul pe care îl conduce, cuprinde și măsuri împotriva portițelor prin care „se fentează” plata impozitelor locale.

„Avem o categorie de contribuabili care, an de an, își plătesc impozitele locale, chiar în primele luni doresc să își plătească impozitele, adică sunt cetățeni conștiincioși, cetățeni cu mult bun simț și cărora, evident, trebuie să le mulțumim – și autoritățile locale, la fel, le mulțumesc. Avem o altă categorie de contribuabili care fentează plata acestor impozite locale – și vorbesc și de situația anterioară creșterii de anul acesta a impozitelor locale”, a declarat ministrul, miercuri, la Digi24.

El susține că „în destul de multe” unități administrativ-teritoriale (UAT) există contribuabili care cumpără autoturisme cu capacitate cilindrică mare și le scot la final de an din evidența primăriei „pentru a nu plăti impozit”, iar ulterior le declară din nou.

„Și se fentează bugetul local, în condițiile în care, pe de altă parte, avem contribuabili care nu își permit și nu își doresc mașini cu asemenea capacitate, și își plătesc impozitul în fiecare an”, a continuat Cseke Attila.

Potrivit ministrului, noul pachet de măsuri „rezolvă această problemă și nu se vor mai întâmpla asemenea lucruri – și pentru o lună de zile de evidență în primărie va trebui plătit pentru asemenea autoturism”.

„Este un fenomen răspândit. Din ceea ce am primit mesaje sesizări de-a lungul timpului pe acest subiect, este un fenomen răspândit și evident că la nivelul comunității locale oamenii văd acest lucru, și atunci cei care sunt plătitori de bună-credință și de bun simț, contribuabili corecți, cum se simt acei oameni când văd că unii pot să fenteze într-un asemenea hal?”, a mai declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Proiectul, pus în dezbatere marți seară

Marți seară, Ministerul Dezvoltării a pus în transparență proiectul de lege prin care urmează să fie reduse cheltuielile administrației publice centrale și locale.

Acesta prevede eliminarea a peste 6.100 de posturi de consilieri personali dintr-un total de 10.126 de posturi prevăzute acum în organigramă, la nivel național. Este vorba despre consilieri la cabinetele premierului, miniștrilor și aleșilor locali. Va fi redus și numărul de polițiști locali în funcție de numărul de locuitori. De exemplu, primăriile din localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori vor putea înființa poliție locală doar dacă bugetul local acoperă integral costurile de funcționare.

„O parte însemnată, din punctul meu de vedere, poate chiar mai importantă decât această reorganizare sau reducere de posturi, sunt mecanismele prevăzute în acest pachet, care întăresc capacitatea financiară a autorităților locale, pe de o parte, și, doi, rezolvă din inechitățile sociale care se întâmplă zi de zi în România la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a mai spus ministrul Cseke Attila, miercuri, la Digi24.

