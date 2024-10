Un mort, opt răniţi şi două nave civile avariate într-un atac cu rachete la Odesa. În trei luni, Rusia a lovit de 60 de ori porturile Ucrainei

Un nou atac cu rachete ruseşti asupra portului ucrainean Odesa de la Marea Neagră a ucis luni o persoană şi a rănit cel puţin opt, avariind totodată două nave civile şi un depozit de cereale, au anunţat autorităţile ucrainene, potrivit Reuters și News.ro.

Moscova şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare din sudul Ucrainei în ultimele săptămâni. Astfel de atacuri, care au avariat în total patru nave sub pavilion străin începând cu 6 octombrie, au dus deja la creşterea tarifelor de asigurare.

„Infrastructura portuară a devenit încă o dată ţinta inamicului. O persoană a fost ucisă şi alte opt au fost rănite”, a anunţat Oleh Kiper, guvernatorul regional. Toate victimele erau civili. Potrivit lui Kiper, doi dintre răniţi erau în stare gravă.

Una dintre cele două nave lovite luni este un vrachier sub pavilion Palau, Optima, care a suferit avarii şi într-un alt atac cu rachete balistice săptămâna trecută, a declarat vicepremierul Oleksii Kuleba pe Telegram.

Atacul a avariat, de asemenea, o navă civilă sub pavilion Belize şi o instalaţie de depozitare a cerealelor.

Ucraina a declarat că Rusia a efectuat aproape 60 de atacuri asupra porturilor sale în ultimele trei luni, ceea ce a dus la deteriorarea şi distrugerea a aproape 300 de instalaţii de infrastructură portuară şi a 22 de nave civile.

