Un nou atac cu drone al rușilor în Ucraina a provocat incendii soldate cu victime într-un oraș de lângă Kiev și în Sumi

O imagine a pagubelor în timp ce pompierii luptă să stingă flăcările într-o zonă rezidențială din Ucraina afectată în urma unui atac rusesc pe 30 august 2025. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pentru a doua noapte consecutivă, rușii au atacat cu drone orașul Bila Tserkva din regiunea Kiev, a anunțat un oficial ucrainean. De asemenea, rușii au atacat cu drone clădirilor nerezidenţiale din Sumi.

Atacul a provocat un incendiu. „Din păcate, există victime şi se ştie că o persoană a murit”, a transmis şeful interimar al Consiliului Local din Bila Tserkva, Volodimir Vovkotrub, pe Facebook, citat de Ukrinform.

Toate serviciile relevante lucrează deja pentru a elimina consecinţele atacului, a mai anunțat oficialul. El a avertizat că în unele zone este posibil să se formeze fum şi a îndemnat cetăţenii să închidă ferestrele şi să rămână calmi.

În urma atacului, trupul unui bărbat a fost găsit într-o cooperativă de garaje, a anunțat și șeful Administraţiei Militare Regionale din Kiev, Mykola Kalashnyk.

„În oraş, s-au înregistrat pagube la geamurile clădirilor cu mai multe etaje, incendii pe teritoriul unei cooperative de garaje, în incinta întreprinderilor comerciale şi industriale”, a transmis el.

În această noapte a izbucnit un incendiu de amploare ca urmare a unui atac cu drone ruseşti asupra clădirilor nerezidenţiale din Sumi.