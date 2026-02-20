Un nou drum expres în România. Undă verde pentru un contract de 1 miliard de euro în Moldova / Ce termen de finalizare are – VIDEO

Toate contestațiile în urma atribuirii contractului pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț au fost respinse. Compania de Investiții Rutiere este, astfel, obligată să semneze contractul de aproape 1 miliard de euro cu o asociere din România și Bulgaria care să construiască o șosea rapidă de circa 51 de kilometri, care va avea punctul de plecare din Autostrada „Moldovei” A7.

„Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins, astăzi, 20.02.2026 cele trei contestații depuse la contractul pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău-Piatra Neamț. Decizia CNSC confirmă, astfel, rezultatul Comisiei de Evaluare a CNIR”, a anunțat vineri CNIR.

Conform legilor în vigoare, CNIR este acum obligată să semneze contractul cu asocierea de constructori declarată câștigătoare anul trecut.

Oferta Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold (Bulgaria)-Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski Patishta-Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi a fost declarată câștigătoare, cu o valoare de 5,17 miliarde lei (fără TVA), adică aproape 1 miliard de euro.

Drumul Expres, care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei-A7, va avea o lungime de 51 kilometri. Durata de realizare este de 48 de luni (12 luni proiectare și 36 luni pentru execuție), garanția lucrărilor fiind de cinci ani.

Cu alte cuvinte, având în vedere că va fi semnat contractul acum, la început de 2026, proiectul ar putea fi gata în 2030.

Informații tehnice despre Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț:

Lungime: 51 km

30 structuri (poduri, pasaje, viaducte) cu o lungime totală de aprox. 16 kilometri. Din cele 30 de lucrări de artă, două structuri au peste 1.000 de metri, cel mai lung fiind viaductul de 1.072 metri la nodul rutier de conexiune cu Autostrada Moldovei A 7, secțiunea Bacău-Pașcani;

5 noduri rutiere : nod rutier tip ,,trompetă” – conexiune A7 la km 0, nod rutier Racova pentru conexiunea cu DN 15, nod rutier Podoleni, nod Săvinești și nod rutier Piatra Neamț;

Spațiu de servicii tip S3 (stânga-dreapta) și un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Durata de proiectare: 12 luni

Durata de execuție: 36 de luni

Drumul Expres Bacau – Piatra Neamt / Sursă: CNIR

Ce drumuri expres sunt acum deschise în România și care sunt în construcție

Care sunt, în prezent, sectoarele de Drum Expres date în trafic în România:

DEx12 Craiova – Pitești – 121 km

DEx16 Autostrada A3 (Biharia) – DN1 Oradea Vest – 13 km

DEx4 A3 – Tureni – 4,96 km

Total: 139 km

Care sunt în prezent proiectele de Drum Expres aflate în proiectare și execuție în România:

DEx6 Galați – Brăila – 10,77 km

DEx Focșani – Brăila – 73,5 km

DEx16 Oradea – Arad (3 loturi) – 120 km

DEx Oar – Satu Mare – 10,93 km

Total: 215 km

