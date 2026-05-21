Un nou incident cu dronă în zona baltică, la două zile după intervenția avionului F-16 românesc în Estonia. Alertă în Letonia

Autoritățile letone au anunțat, joi, că au detectat cel puțin o dronă zburând în spațiul aerian național și că avioane de vânătoare NATO au fost ridicate de la sol pentru a contracara amenințarea, potrivit Reuters.

Letonia a anunțat ulterior că amenințarea s-a încheiat, fără să ofere alte detalii.

Este doar cel mai recent incident de acest gen din regiune. Marți, un avion de vânătoare F-16 al Armatei Române, aflat în misiune NATO de Poliție Aeriană Întărită în statele baltice, a doborât o dronă – aparent de origine ucraineană – în spațiul aerian al Estoniei. Premierul Kristen Michal a mulțumit României.

În ultimele luni, forțele ucrainene și-au intensificat atacurile cu rază lungă împotriva Rusiei, iar mai multe drone ale armatei ucrainene au pătruns în spațiul aerian al unor țări membre NATO ca Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia.

Kievul a prezentat scuze pentru incursiuni, dând vina pe bruiajul realizat de forțele ruse pentru deturnarea dronelor către frontierele lor.

„Atâta timp cât agresiunea Rusiei în Ucraina continuă, există posibilitatea unor incidente repetate în care vehicule aeriene fără pilot străine intră sau se apropie de spațiul aerian leton”, au avertizat forțele armate letone, într-o postare pe platforma X.

Dronă venită dinspre Belarus

Un purtător de cuvânt al armatei a declarat la televiziunea letonă că s-a confirmat că o dronă intrase în Letonia din Belarus.

Guvernul leton a demisionat săptămâna trecută din cauza modului în care a gestionat incursiunile, iar discuțiile pentru numirea unui nou cabinet sunt în curs de desfășurare.

În comunicatul de joi, forțele armate letone îi avertizase pe locuitorii din estul țării, din zona granițelor cu Rusia și Belarus, să se adăpostească pe perioada alertei.

A fost încălcat și spațiul aerian lituanian

Probleme au fost în această săptămână și în Lituania, unde traficul aerian a fost oprit temporar, miercuri, în zona capitalei, din cauza unei drone intrate în spațiul aerian național, iar legiuitorii țării s-au văzut nevoiți să intre în adăpostul subteran.

Statele baltice, toate susținătoare ferme ale Ucrainei, au pus incidentele pe seama Rusiei, acuzând-o că deturnează drone ucrainene de la țintele lor inițiale, fără să ofere probe în acest sens. Miercuri, Kremlinul a declarat că monitorizează situația.

Ministrul polonez al apărării a declarat, joi, că Ucraina trebuie să fie precisă atunci când folosește drone, astfel încât să nu îi dea Rusiei ocazia de a interveni în ruta lor de zbor.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus miercuri că amenințările ruse la adresa statelor baltice sunt „inacceptabile” și sunt considerate amenințări la adresa întregii Uniuni Europene.